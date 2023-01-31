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中光電將於14日舉辦線上法說會

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

中光電（5371）今（31）日公告，將於2月14日舉行2022年第4季線上法人說明會，公布去年第4季及全年財報，並說明2023年第1季的營運展望。

不受大盤走跌影響，中光電今天股價隨光電類股走揚，上漲1.2元，成交量2,660張，收58.7元。

受到淡季影響，中光電去年第4季合併營收111.71億元，季減13.4%，年減26.1%。總計2022年全年合併營收為497.83億元，年微減0.1%。

中光電總計2022年全年影像產品出貨量約135.8萬台，營收達193.2億元，分別較2021年大幅成長56%及51%，主要受惠於家用娛樂及智能微投影產品出貨成長，以及疫情解封後高端工程機種出貨暢旺帶動。

2022年全年節能產品營收225.9億元，出貨量達4,000.8萬片/台，分別年減16.8%及34.2%，主要受俄烏戰爭、通膨影響消費買氣，導致產業鏈庫存去化緩慢等負面因素影響。

中光電 營收

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