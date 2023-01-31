今年春節跨行交易高達2074億 民眾最愛行動銀行轉帳

中央銀行今（31）日公布春節連假期間跨行清算資金暨大眾提款與轉帳情形，連假期間跨行交易合計達2074億元，其中，ATM跨行提款計662億元，跨行提款占全部跨行交易金額比重32%、已逐年降低；而跨行轉帳（包括實體ATM、行動銀行及網路銀行）1412億元，其中透過行動銀行跨行轉帳達1459億元，占比近7成，顯示大眾對行動支付使用度提高。

央行指出，今年春節連假期間金融機構留存充足清算資金，支應跨行交易所需，今年春節前最後1個營業日全體金融機構留存清算資金4,327億元，較去年成長8%；為確保春節10天連假期間跨行提款及轉帳交易順暢運作，央行也請財金公司促請各金融機構在跨行清算專戶留存足夠的清算資金，以應民眾跨行交易之需要。

根據央行統計，TM跨行提款占比逐年下降，連假期間跨行交易計2074億元，其中ATM跨行提款計662億元，跨行轉帳（包括實體ATM、行動銀行及網路銀行）1412億元；跨行提款占全部跨行交易金額比重32%、逐年降低。

央行也指出，春節期間整體（包括跨行及自行）轉帳金額高於提款，其中以行動銀行轉帳最受民眾青睞，跨行交易2074億元，加計自行交易1704億元後，整體交易金額共3778億元。

其中提款部分，ATM提款計1587億元，其中自行提款925億元，跨行提款662億元；轉帳部分合計2191億元，其中自行轉帳779億元，跨行轉帳1412億元；轉帳有實體ATM、網路銀行及行動銀行等3種通路，交易金額分別為329億元、403億元及1459億元，其中行動銀行占比近7成，顯示大眾對行動支付使用度提高。