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去年12月M1B年增率創近5年新低 已連4月「死亡交叉」

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
中央銀行今（31）日公布去年12月金融情況，M1B及M2年增率分別下降為4.14%及7.06%。（路透）
中央銀行今（31）日公布去年12月金融情況，M1B及M2年增率分別下降為4.14%及7.06%。（路透）

中央銀行今（31）日公布去年12月金融情況，M1B及M2年增率分別下降為4.14%及7.06%，主因外資淨匯出，以及放款與投資年增率下降。對於M1B年增率持續低於M2，且創下2018年2月以來新低，已連4月維持「死亡交叉」，央行經研處副處長蔡惠美表示，台灣資金仍相對充沛，且去年M2年增率已逐漸下降，預估今年有望降至6.5%參考區間上限。

央行公布，去年12月日平均貨幣總計數M1B及M2月增率分別為0.96%及0.45%；M1B及M2年增率分別下降為4.14%及7.06%，主要係外資淨匯出，以及放款與投資年增率下降。全年M1B及M2平均年增率分別為7.81%及7.48%。

蔡惠美表示，M1B年增率持續下滑至4.14%，為2018年2月以來新低，但國內資金仍充沛，過去台股多都在7000至10000點之間，2020年疫情後，半導體大好加上各國寬鬆政策，資金充沛情況更明顯，基本上台灣資金仍是相對充沛。

而M2年增率已下滑至7.06%，蔡惠美說明，主要有兩大原因，第一是放款和投資年增率下滑，對民間部門債權成長趨緩，例如不動產業資金需求減緩、製造業出口商償還借款，加上個人房貸成長率趨緩，銀行業風險性資產配置也降低，減持公司債及股票；第二是外資由去年11月淨匯入92.16億美元，12月轉為淨匯出7.8億美元，均導致M2年增率下降。

她也提到，檢視M2組成，活期存款年增率已降至2.42%，定期存款也降至9.69%，增幅均較上月收斂，活存年增率趨緩，主因去年央行4度升息，民眾與企業從活存或活儲轉到定存或定儲；另因去年12月股市下跌，證券劃撥存款減少1040億元，已跌破3兆元至2.95兆元，是造成活期存款年增率下滑重要原因。

定存年增率下滑，主因外匯存款年增率趨緩，12月外匯存款年增率雖仍是雙位數的17.2%，但較11月份略低，主因部分企業大額的貨款支出匯出，以及國人海外股權投資比上月增加所致，加上台幣延續11月以來小幅升值趨勢，部分企業或個人把外匯存款結售為新台幣。

對於M2年增率超出參考區間6.5%上限，蔡惠美說，此區間為中長期參考，M2年增率在央行啟動升息後已見逐漸下降，預料今年有望回到區間內，預估緊縮應仍會持續，央行會密切關注經濟局勢變化。

央行

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