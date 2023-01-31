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春節寒流發威 富邦產險啟動養殖水產保險理賠逾800萬

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
富邦產險大樓。記者鄭清元／攝影
富邦產險大樓。記者鄭清元／攝影

農曆春節連假期間，台灣迎來春季首波寒流，於1月25日及29日在南部部分地區皆創下低於10度的低溫，造成該地區養殖漁業損失，富邦產險已主動啟動關懷服務，預計將賠付877萬元，做為漁民最堅強的後盾，提供最即時的關懷與補償。

富邦產險表示，歷年寒流來襲時，最低溫常常在深夜或凌晨發生，漁民往往一覺醒來才發現蒙受重大損失，尤其以雲嘉南及高屏地區養殖漁業首當其衝，遭受寒害衝擊最為明顯，所以自2017年溫度參數型養殖漁業保險(石斑魚、吳郭魚、虱目魚、鱸魚)開辦至今，投保漁民數逐年成長。

近年來富邦產險積極開發科技理賠，利用機器人隨時監控氣象局各項天氣指數，當監控指數達到保單理賠標準時，系統立即發出通知，富邦即主動聯絡已符合理賠條件的漁民，並主動理賠給付保險金，此舉深獲漁民肯定，也讓漁民不用天天盯著電視監控溫度，擔心自身漁場溫度是否符合理賠條件，更不用親自到保險公司申請理賠。富邦產險的貼心服務，不僅為漁民的生計撐起保險保護傘，更讓越來越多漁民加入漁業保險的行列，攜手一起守護家園。

富邦產險表示，保戶如因本次寒害遭受損失，富邦產險將以最快速度協助保戶申請理賠。保戶可透過24小時免費服務專線(0800-009-888)進行理賠諮詢，富邦產險將竭誠服務。

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