行動支付夯！央行：春節期間轉帳2,191億元 行動銀行強占七成
中央銀行今(31)日指出，今(2023)年春節前最後1個營業日全體金融機構留存清算資金4,327億元，較前一年成長8%；為確保春節十天連假期間跨行提款及轉帳交易順暢運作，央行請財金公司促請各金融機構在跨行清算專戶留存足夠的清算資金，以應民眾跨行交易之需要。
央行表示，連假期間跨行交易計2,074億元，其中ATM跨行提款計662億元，跨行轉帳（包括實體ATM、行動銀行及網路銀行）1,412億元；跨行提款占全部跨行交易金額比重32%，逐年降低。
另外，春節期間整體（包括跨行及自行）轉帳金額高於提款，其中以行動銀行轉帳最受民眾青睞，分析如下：跨行交易2,074億元，加計自行交易1,704億元後，整體交易金額共3,778億元。
（一）提款部分：ATM提款計1,587億元，其中自行提款925億元，跨行提款662億元。
（二）轉帳部分：轉帳合計2,191億元，其中自行轉帳779億元，跨行轉帳1,412億元；轉帳有實體ATM、網路銀行及行動銀行等三種通路，交易金額分別為329億元、403億元及1,459億元，其中行動銀行占比近七成，顯示大眾對行動支付使用度提高。
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