快訊

養貓結緣！「胡歌老婆」正面照疑曝光 網讚：有氣質有顏質

延後退休不全為了薪水？調查發現亞洲人因「一理由」持續工作

行動支付夯！央行：春節期間轉帳2,191億元 行動銀行強占七成

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
央行表示，連假期間跨行交易計2,074億元，整體（包括跨行及自行）轉帳金額高於提款，其中以行動銀行轉帳最受民眾青睞。圖／聯合報系資料照片
央行表示，連假期間跨行交易計2,074億元，整體（包括跨行及自行）轉帳金額高於提款，其中以行動銀行轉帳最受民眾青睞。圖／聯合報系資料照片

中央銀行今(31)日指出，今(2023)年春節前最後1個營業日全體金融機構留存清算資金4,327億元，較前一年成長8%；為確保春節十天連假期間跨行提款及轉帳交易順暢運作，央行請財金公司促請各金融機構在跨行清算專戶留存足夠的清算資金，以應民眾跨行交易之需要。

央行表示，連假期間跨行交易計2,074億元，其中ATM跨行提款計662億元，跨行轉帳（包括實體ATM、行動銀行及網路銀行）1,412億元；跨行提款占全部跨行交易金額比重32%，逐年降低。

另外，春節期間整體（包括跨行及自行）轉帳金額高於提款，其中以行動銀行轉帳最受民眾青睞，分析如下：跨行交易2,074億元，加計自行交易1,704億元後，整體交易金額共3,778億元。

（一）提款部分：ATM提款計1,587億元，其中自行提款925億元，跨行提款662億元。

（二）轉帳部分：轉帳合計2,191億元，其中自行轉帳779億元，跨行轉帳1,412億元；轉帳有實體ATM、網路銀行及行動銀行等三種通路，交易金額分別為329億元、403億元及1,459億元，其中行動銀行占比近七成，顯示大眾對行動支付使用度提高。

ATM 春節 行動支付

延伸閱讀

10天連假利於民眾深度旅遊 台東春節湧客逾百萬人次

獨／柯文哲布局立委第一槍？ 春節前悄拜訪民進黨的「他」

天公有認證！春節紙錢集中燒 台南31家廟宇響應

春節寒流發威 富邦產險主動理賠養殖水產保險877萬元

相關新聞

台幣30.052元作收 何時重返2字頭得看Fed決策

外資持續買超台股，延續昨日匯入力道，帶動今(31)日台幣兌美元走強，盤中一度升破30元關卡，收盤在央行積極防守阻升下，未...

行動支付夯！央行：春節期間轉帳2,191億元 行動銀行強占七成

中央銀行今(31)日指出，今(2023)年春節前最後1個營業日全體金融機構留存清算資金4,327億元，較前一年成長8%；...

券商公會陳俊宏：推動過渡性及複委託融資等業務

證券商公會理事長陳俊宏表示，去年的國際利空因素，都逐步朝向善的方向發展，今年台股將回歸基本面；今年將推動完成權證避險降稅...

花旗助中美洲銀行發ESG債券 台日機構投資人共同認購

花旗集團今（31）日宣布將擔任中美洲銀行 （Central American Bank for Economic Int...

星展總座林鑫川看今年景氣：倒吃甘蔗、下半年將回升

台股昨（31）日開紅盤，強漲逾500點。星展銀（台灣）總經理林鑫川今（31）日被媒體詢問如何看今年景氣，他表示，原本預估...

新台幣爆量升8.5分 收30.052元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收30.052元，升8.5分，成交金額22.92億美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。