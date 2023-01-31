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陳世岳掌富邦壽總座獲金管會核定 拚金融百貨綜效

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導
富邦人壽新任總經理陳世岳。富邦人壽/提供
富邦人壽新任總經理陳世岳。富邦人壽/提供

富邦金控核心子公司富邦人壽今(31)日宣布，執行副總陳世岳升任總經理的資格審查案，業經主管機關金管會保險局核准，陳世岳自今年2月1日起正式升任富邦人壽總經理。

富邦人壽表示，陳世岳接任總經理後，將帶領富邦人壽持續向前邁進，在現有的成功基礎上，繼續強化市場競爭力，帶領富邦人壽穩健成長，並在社會趨勢與市場需求之下，透過多元化通路服務，提供民眾多樣化保險商品，以及超越期待的保險服務。

陳世岳與富邦人壽團隊將秉持公平待客精神關懷高齡與弱勢族群，實踐普惠金融，深耕台灣在地，亦放眼亞洲國際市場，可望再造富邦人壽全新里程碑，為每位客戶開創全新價值，實踐「正向力量 豐富生命」願景。

陳世岳畢業於逢甲大學保險研究所，在保險領域從業逾30年，擁有財務精算、銀保及業務通路推展、經營企劃等全方位管理經驗。自1995年加入富邦人壽，陳世岳從基層開始歷練，績效良好，在2009年6月富邦人壽合併安泰人壽後，掌管公司銀保通路經營與發展，有效布局並發揮與台北富邦銀行之合作效益，促進銀保通路保費貢獻成長，寫下新高紀錄。

他後續帶領業務部隊充分展現富邦金控金融百貨整合綜效，亦全面延伸富邦金控Run for Green之ESG願景工程，落實多項綠色永續行動，綠色影響力持續擴大。

富邦人壽亮眼的經營績效及優質的保險服務，深獲社會大眾與投資人信賴，於《現代保險雜誌》公布之全國保險三大獎十年英雄榜，過去十年在保險信望愛獎、保險龍鳳獎、保險品質獎等三大獎項中，富邦人壽表現優異備受肯定，囊括三項金冠軍獎殊榮(第一名)，更11度榮獲世界金融雜誌評比為台灣最佳保險公司。

富邦金控連續14年蟬聯金控每股獲利王寶座，富邦人壽占整體獲利逾九成，為金控重要獲利引擎，累計2022全年初年度保費收入(First Year Premium)達1,062.97億元，總保費收入(Total Premium)達3,461.71億元。

2022年12月底富邦人壽RBC(資本適足率)超過300%，資本水準維持良好，淨值比遠高於法定最低要求3%以上，富邦人壽去年12月董事會通過辦理金融資產重分類，重分類日為2023年1月1日，以12月底財務數字估算，重分類後公司淨值增加將近700億元。

富邦人壽 保險 富邦金控

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