金兔年首月報喜 風險情緒回升帶動股債齊揚

美國通膨壓力持續放緩，市場認為此將有助減輕聯準會的升息壓力，與此同時，中國大陸解封可望刺激經濟提前復甦，也推動市場情緒修復，1月股債同步走揚。總計1月以來台灣金管會證期局核備的989檔境外基金(股、債均含)平均上漲4.41%，其中，715檔股票型基金平均上漲5.53%，257檔債券型基金平均上漲1.67%。

富蘭克林證券投顧表示，近期數據顯示美國經濟有望朝軟著陸方向邁進，加以大陸春節假期旅遊人潮和收入大幅恢復，為大陸經濟復甦開啟好彩頭，金兔年開紅盤全球股市有望延續樂觀氛圍，惟短線仍需關注本週聯準會利率會議。

富蘭克林證券投顧說，投資策略：1．核心配置：以採取靈活配置的美國平衡型基金為核心。

2．股票配置三路並進：美國史坦普500指數站回4,000點大關並突破年線壓力，技術面有轉強跡象，但目前仍是財報季期間，消息面將牽動個股表現，採取多元配置策略掌握輪動契機，單筆則以較不受景氣循環影響的基礎建設、公用事業產業及美國股利成長型股票基金，並透過大額定期定額策略參與生技及科技產業創新商機，而大陸經濟重啟及３月兩會題材有利中國及新興亞股春季躁動行情，積極者可分批進場。

3．防禦配置增持高評級債券：因應景氣下行風險及債券殖利率墊高後的收益機會，而俄烏情勢似有再度升溫跡象，可依照個人風險屬性增持適合的債券型基金，首選側重高評級債的精選收益複合債或全球債券型基金。