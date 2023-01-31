送的比買的熱！2022房市交易減9% 繼承贈與創新高

內政部公布，2022全年建物買賣移轉31.8萬棟，跌破32萬棟，且創近3年以來新低；相較於買賣交易出現明顯衰退，建物繼承及贈與登記卻較前一年度成長。

值得留意的是，2022年房市出現先盛後衰，下半年移轉比起上半年減少了14%，近半年的市況比全年呈現的數字還要清淡。

信義房屋企研室專案經理曾敬德指出，2022年房價已經見高，不過交易量已經跟不上，一手市場的預售揭露數量衰退，整體的買賣移轉棟數也減少，反映房價高檔市場追價動能不足，加上資金行情退場、房貸連續升息與政策打擊炒房等因素下，房市已經進入盤整期。

統計顯示，2022年全年建物買賣移轉棟數為31.8萬棟，年減9%，移轉棟數創下近3年來新低，全年建物繼承移轉登記則達7萬棟，首見突破7萬棟並創下歷史新高。

曾敬德表示，繼承移轉登記增加主要與人口老化有關，2022年全年贈與移轉則達到5萬棟，贈與數量則寫下7年新高，雖然市場買賣衰退，但贈與和繼承反而雙雙增加，顯示「送的比買的」還熱絡。