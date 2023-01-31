去年12月景氣動向 製造業、營建業上揚 服務業連五跌

台經院今天發布去年12月景氣動向調查，經過模型試算後，12月製造業與營建業營業氣候測驗點同步走高，呈現連續兩個月上揚，但服務業測驗點則是連續五個月下跌。

台經院指出，根據台經院2022年12月對廠商問卷結果顯示，製造業認為當(12)月景氣為「好」比率為9.6%，較2022年11月12.2%減少2.6個百分點，認為當月景氣為「壞」的比率則為49.6%，較11月41.3%增加8.3個百分點，其中化學工業、化學製品業、橡膠製品業、金屬製品業、電力機械與電子機械等有一半比例以上的廠商看壞當月景氣表現；整體廠商對未來半年景氣看法加以觀察，看好廠商由2022年11月的22.9%增加0.7個百分點至當月的23.6%，看壞比率則由11月的33.9%減少0.4個百分點至當月的33.5%，化學工業與鋼鐵基本工業看好未來半年景氣表現的廠商比率明顯高於看壞，儘管電子機械業廠商仍多看壞未來半年景氣表現，但看好程度亦較上月調查為高。

將製造業對當月及未來半年景氣看法比率之調查結果，經過模型試算後，2022年12月製造業營業氣候測驗點為85.97點，較上月修正後之85.16點增加0.81點，呈現連續兩個月上揚態勢。

服務業調查部分，證券業與運輸倉儲業看壞當(12)月景氣表現，銀行業看壞當月景氣的廠商比率亦明顯高於看好，零售業、餐旅業與保險業則較看好當月景氣表現；在未來半年看法的部分，證券業與保險業明顯看好未來半年景氣表現，零售業、批發業、餐旅業與銀行業則持平看待未來半年景氣表現，運輸倉儲業則較看壞未來半年景氣表現。

將上述服務業對景氣看法調查結果，經過模型試算後， 2022年12月服務業營業氣候測驗點為89.62點，較上月修正後之90.77點減少1.15點，已連續五個月呈現下跌態勢。

營造業方面，2023年上半年本產業公建方面之工程款收入可望成長，此外政府積極推動公辦都更，由於其土地整合相對簡單且有政府協助，招商成績表現相當亮眼，有助於抵銷民建需求衰退部分，因此未來半年營造業景氣看法將有所改善。不動產方面，有鑑於國內GDP持續趨緩、房貸利率已逼近2%、平均地權條例修正案三讀通過、房市新增供給遞增等不利因素，導致短期內房市前景尚顯混沌不明。

過台經院院模型試算後，營建業2022年12月營業氣候測驗點為92.87點，較11月之87.32點上揚5.55點，連續二個月呈現上揚的態勢。