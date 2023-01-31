基富通：一個動作 放大獎金、紅包的價值

過了一個大年，回到工作崗位，還沒花完的年終獎金、過年期間領到的紅包該存下來嗎？還是有更好的運用方式？基富通總經理王浩宇表示，面對通膨高漲的環境，應該避免存款越來越薄，民眾可將剩餘獎金或紅包分拆為12份，再透過定期定額方式每月進行投資，進一步放大資產價值。

面對通膨、疫情與地緣政治等變數，全球股債價格波動加大。因此近年來，各大資產管理公司都鼓勵投資人定期定額投資，也就是每月投入一筆資金，分散進場的時間，攤平整體投資成本，解決不知如何挑選投資時點的困擾，並克服追漲殺跌的人性弱點。

根據集保基金資訊觀測站資料，目前國內投信公司每月定期定額扣款人數超過50萬人，平均每人申購約1.4筆基金。另外，最大線上基金交易平台的基富通也統計，平台上定期定額受益人數超過11萬人，顯示定期定額買基金已是多數人理財的主要方式。

為鼓勵更多國人做好人生財務規劃，許多基金銷售機構都推出新年度的定期定額優惠。以基富通為例，擴大全平台股票型基金定期定額終身0手續費，並贈送新開戶、老客戶12張定期定額終身0手續費酷碰，每張酷碰最多可申購10檔基金，而且平台不收信託管理費、贖回手續費，完全公開透明。

分析基富通的定期定額投資人，超過五成申購1~5筆基金、近2成的人申購6~10筆，另有15%的人申購超過16筆。代表定期定額不僅適合小資族或上班族作為理財的起手式，有大筆資金想理財的人，同樣可運用定期定額，避免一次進場在相對高點。