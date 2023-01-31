元富證券首辦演唱會搶開戶商機 陳勢安x畢書盡同台飆唱快搶門票

新光金控旗下元富證券搶攻年輕族群開戶商機，首創國內券商舉辦藝人演唱會，提供更貼近客群所需的服務。5月3日「元富好YOUNG演唱會」重磅邀請雙情歌王子陳勢安與畢書盡於台北國際會議中心(TICC)同台飆唱，元富將年輕人投資理財巧妙結合，從開戶起步擴大投資體驗。3月31日前線上完成證券及複委託二合一開戶，並完成證券及複委託全商品任一筆電子交易，至專屬網頁登記並完成索票，即可獲得限量「元富好YOUNG演唱會」免費門票1張。

還記得2022新北耶誕城演唱會第一天最大亮點，莫過於畢書盡和陳勢安睽違七年世紀破冰，兩人除了驚喜合唱《勢在必行》，更在台上大擁抱。這樣的經典畫面，不僅將重現給所有歌迷，兩人在演唱會上還會帶來多首膾炙人口、KTV必點金曲，準備帶領大家High翻一整晚。

元富證券看好新世代投資潛力，除了舉辦演唱會，第1季亦推出「元富帶你這young理財」，即日起於元富證券全台分公司提供投資新手專業服務，協助好young的你開啟理財之路。

此外，元富證券另推新年好禮三重送，第一重「開戶好禮二選一」: 線上成功同時開立證券加複委託帳戶新戶者，並完成證券及複委託全商品任一筆電子交易，可選擇限量的「元富好YOUNG演唱會」門票1張或300元超商即享券。

第二重「OU綁定禮」: 元富證券一次開通證券加複委託新戶者，完成新光銀行一開四戶並登入網路銀行乙次，且綁定新光銀行OU戶戶通數位證券帳戶再加贈 188元獎勵金及摩斯漢堡券。

第三重「存股禮」: 3月31日前新舊戶於元富存股平台首次新增存股專案，且於2023年6月30日前成功扣款三次以上即送100元超商商品卡。

元富持續優化公司數位服務流程，以客戶體驗旅程角度出發，滿足客戶期望為目標；平台發展上，持續不間斷的推出數位化產品與服務，整合選股、交易、服務等三大核心要素，提供客戶全方位的智能理財完整服務；數位金融創新發展上，於去年推出投資賦能NFT，更是元富證券數位金融發展的里程碑。元富證券展現搶攻年輕族群市場企圖心，將持續落實以客戶為優先的核心價值，將元富證券專業理財服務延伸至多元族群。