台幣早盤狂升1.27角 逼近30元
外資開紅盤首日狂買台股，帶動台幣走升，雖然台股今日漲多回檔，但新台幣匯率依舊勢不可擋，今天早盤一度狂升1.27角，來到30.01元，距離升破30元大關，只差臨門一角。
資深匯銀主管認為，外資去年大賣台股逾兆元，關鍵主因就是聯準會「暴力升息」，如今聯準會升息腳步將放緩，熱錢自然會回頭加碼台灣等亞洲國家的股票。
匯銀主管表示，農曆年後熱錢湧現的匯入潮，主要是衝著台股而來，但資金大舉匯入時會推升新台幣匯率，若能資本利得、新台幣升值匯差兩頭賺，對外資而言當然是多多益善。
匯銀主管說，新台幣匯率短線還是偏升，不過，能否維持強勢，2月初登場的聯準會利率會議十分關鍵，如果聯準會主席鮑爾釋出任何「鴿」派信號，將令美元更加疲軟，新台幣匯率會很快重返29字頭。
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