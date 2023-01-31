年後轉職大爆發！開工日前履歷開啟衝157萬筆

農曆年後第一個開工日，股匯雙漲開出紅盤，指數站上萬五，大漲超過500點，伴隨補漲態勢，同樣快速升溫的，還有求職者醞釀轉職的熱度，根據1111人力銀行數據資料庫統計，農曆年的收假日(1月29日)履歷開啟數衝上歷年新高，高達157萬筆履歷被打開，對比去年的149萬筆，成長幅度5.3%，顯見求職者轉職意願上升。

1111人力銀行公關總監陳尹柔表示，今年農曆新年的假期提前到1月份，讓過往延至2月份才啟動求職計畫的年後轉職潮，也跟著提前布局，為了搶下先機，讓企業人資在開工前幾日就能收到履歷，今年選在年節前投遞履歷的求職者，比重已經大幅增加22.7%，這股熱潮也延續到開工日前，求職者戰力滿點，在開工前蓄勢待發，提前將履歷準備就緒，因此衝高了整體的履歷開啟數。

不只求職者比往年積極，有計畫徵才的企業也選擇提前布局，目前網站上的工作機會數達到63.9萬筆，較前一年成長8%，可以觀察到徵才廠商端與求職端因為需求明確，不約而同加快求才與求職的腳步，並沒有受到農曆春節長達10天的年假影響。

陳尹柔分析，過去幾年受到疫情的影響，深怕轉職踩雷，求職者對轉職的態度相對保守「一動不如一靜」，但自2022年底解封以來，經濟活動已經開始回復正常步調，再加上更產業年終開獎，比較效應明顯，農曆年期間內需型產業更是快速回溫，包括景點、餐飲、旅宿通通人潮滿載，激勵求職者重新盤點現有工作的優勝劣敗，勇敢追求更好的工作環境與薪資福利。

陳尹柔表示，為了鼓勵年輕人發揮所長、積極求職，進一步找到心目中理想的幸福企業，並且穩定就業，1111人力銀行今年連續第6年舉辦「找工作送1萬」活動，自即日起到5月30日投遞履歷，經通知面試之後，獲得錄取，不論新、舊會員，任職滿三個月以上，即可申請就職獎勵金1萬元，預計釋出1千個名額回饋求職者。