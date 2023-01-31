熱錢湧入 台幣大升2.31角

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
圖／經濟日報提供
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兔年開紅盤，股匯雙雙跳空大漲。匯銀主管透露，熱錢昨（30）日瘋狂匯入逾10億美元加碼台股，激勵台股收盤大漲560點，新台幣匯率也狂升2.31角，收30.137元，終止連三貶並創五個月新高；為避免升勢失控，中央銀行積極買匯，使匯市一天爆出24.345億美元的成交大量。

大型國銀交易室主管指出，昨天國內股匯的暴漲走勢非常戲劇化，但並不令人意外，因為台積電ADR在連假期間上漲逾7%，場外等候許久的熱錢，搶在兔年開紅盤這一天進場買股票，估計一天匯入超過10億美元，並將新台幣匯率盤中最高價推升至30.104元，最多升值2.64角。

眼見新台幣匯率逼近30元整數大關，央行昨天積極進場防守、估計全天敲進約10億美元的外匯，與熱錢上演「你丟我撿」、減緩新台幣匯率升勢、避免匯市力道過於集中傾斜而失序。

大型國銀外匯交易員表示，國內股匯市昨天算是落後補漲行情，「新台幣匯率一天升幅就抵過其他亞幣過去十天的累計升幅」，因此，新台幣匯率昨天的強勢表現堪稱是「最強亞幣」。

匯銀主管說，美股在農曆春節期間接連大漲，「累積了十天的能量集中在一天內爆發」，讓台股昨天勢如破竹，且此一行情不只上演在股市，匯市也同步激情演出。

匯銀主管透露，外資昨天大舉匯入、瘋狂拋售美元，眼見新台幣匯率步步高升，進口商並不急著進場加碼美元，使美元買盤相對空虛，「如果不是老大（指央行）不斷進場敲進美元，30元整數關卡在昨天就被衝破了。」

展望後市，匯銀主管說，新台幣匯率短線還是偏升，且不排除有進一步挑戰30元整數大關的機會，不過，新台幣匯率能否維持強勢，2月初登場的聯準會利率會議十分關鍵，如果聯準會主席鮑爾釋出任何「鴿」派信號，將令美元更加疲軟，新台幣匯率會很快重返29字頭。

台幣匯率 新台幣

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