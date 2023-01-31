公股行庫人事 掀卡位戰

新內閣今（31）日就定位，公股金融機構高層人事動向受關注。據了解，去年初就已遞交辭呈的兆豐金董事長張兆順，儘管擺到去年底辭呈被退，但張兆順仍可能待新閣就任後再提辭呈，公股金融人事將可能以張兆順的去留為核心激起漣漪或是掀起大浪，民進黨各派系人馬已醞釀各種卡位、角力，料近半公股行庫高層將因此異動。

張兆順2016年因兆豐銀紐約分行違反洗錢防制規範遭美國重罰，銜命上任救火，因而打破了公股董事65歲退休限制，之後人事總處修改規定，財政部公股也跟進，但是過去公股董事長65歲後延退不常見，現在放眼八大公股行庫，則是包括張兆順在內有三位年屆七旬，低於65歲的反而是少數，即土銀董座謝娟娟、台企銀董座林謙浩，另外，之前意外自第一金董座卸任的董瑞斌，也未滿65歲。

公股金融圈盛傳，張兆順請辭多次，倘若這次新閣揆有可能點頭應允，那麼接替張兆順的，以日前當選銀行公會理事長的合庫金董事長雷仲達呼聲最高，但雷仲達也是盛傳可能人選中最年長的，並傳出若雷仲達順利轉檯兆豐金，則謝娟娟可能轉戰合庫金。

另有一傳聞為，順利完成與台新金切割的彰銀董事長凌忠嫄，今年6月改選也可能異動，也是兆豐金董座的可能人選之一，如此則謝娟娟就轉接其彰銀董座遺缺，但現任彰銀總經理周朝崇也有機會升任。

其他公股高層，也被點名可能接兆豐金董座的台灣金兼台銀董事長呂桔誠昨日表示，對台銀有感情，並傳他現職將獲續任，至於第一金董事長邱月琴與華南金董事長張雲鵬，應暫時不會異動。

消息人士指出，張兆順2021年即曾口頭表達辭意，2022年3月正式提出辭呈，希望交棒給年輕人才，但被府院高層留住，希望至少做到九合一大選後，因此辭呈一直擺在當時財長蘇建榮的辦公室。不過，蘇建榮去年底離開財政部，則把辭呈退回給張兆順沒批，理由是，新部長上任前人事凍結，因此，張兆順若還想辭，就要等今天以後、新財長莊翠雲上任，再向莊遞交辭呈。

不過，新內閣是要拚2024總統大選的戰鬥內閣，張兆順重新遞交辭呈，到底會請辭獲准，還是換了閣揆仍是一樣請他繼續留任，還有待觀察。但可以肯定的是，張兆順如確定卸任，將牽動其他公股金融機構高層人事大搬風，而明年就要總統大選及立委選舉，人脈金脈對民進黨各派系都是重要資源，這波公股金融高層人事調動，勢必引來更多的角力戰。

（記者邱金蘭、夏淑賢、廖珮君、陳美君）