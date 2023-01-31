南山壽董座尹崇堯：戰勝昨天的自己

經濟日報／ 記者陳怡慈／台北報導
南山人壽董事長尹崇堯。 南山人壽／提供
南山人壽董事長尹崇堯。 南山人壽／提供

兔年開工第一天，南山人壽董事長尹崇堯向員工發出開春祝賀信，期勉同仁在南山成立60周年的里程碑，秉持「戰勝昨天的自己」的精神，一路破風，持續作為保險產業的領跑者。

中信金控董事長顏文隆昨日也率領副董事長陳國世、總經理陳佳文、中信銀行董事長利明献等高階主管，上午9時30分起，從中信金南港總部A棟29樓往下逐層拜年直至一樓，除了發送金幣造型的糖果，也勉勵同仁新的年度一起努力，最後還到一樓的中信銀營業大廳向客戶拜年。

南山人壽方面，尹崇堯談到，展望2023年，受通膨、升息、俄烏戰爭等因素影響，全球金融環境依舊充滿不確定性，加上台灣人口結構急速朝高齡、少子化轉型、保險科技發展、接軌IFRS 17在即、消費者行為轉型等改變，挑戰仍存在。

面對環境變化，南山人壽始終充滿韌性、勇往直前，商品策略加速朝向接軌IFRS 17及回歸保險本質的精神邁進，持續推動高保障型、期繳型商品及健康險商品。迎向新時代，南山人壽將以服務賦能、數位賦能，作為轉型發展核心。

尹崇堯說，大家都知道，他是一個熱愛跑步的人，跑步最重要是「累積」，只要腳步不停，儘管每天只有進步一點點，但回過頭來，會發現原來自己已經走了這麼遠。

過去一甲子，南山就像一名破風者，始終走在產業創新與轉型的尖端，勇於迎接每一次突破的契機。站在60周年的里程碑上，他深刻期許每一位同仁，都能以「戰勝昨天的自己」的精神，勇敢嘗試、積極開創、挑戰他人口中的不可能。

中信銀行 南山人壽 保險

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