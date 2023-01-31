蔡宏圖：景氣下半年反彈

國泰金控董事長蔡宏圖昨（30）日上午發表新春致詞，認為2023年將迎來疫後大解封、經濟成長恢復動能，他並援引多數經濟預測機構認為今年會比2022年要來得好。他並勉勵國泰金同仁，面對解封後新動能，善用核心職能創造永續價值。

蔡宏圖說，過去幾年，市場變化很大，感謝同仁的努力付出。為了因應未來市場的波動，「我們要不斷檢視可以改善精進的地方」，也要擘畫未來掌握機會，為公司與客戶創造更多價值。

2022年是艱辛的一年，疫情持續，俄烏戰爭爆發，通膨浮現，美國聯準會升息17碼，各國央行也採取貨幣緊縮政策，資本市場大幅震盪，股債雙跌，匯率大波動，這些衝擊陸續出現，對各行各業帶來艱鉅挑戰。

圖／經濟日報提供

2023年經濟展望很多機構提出不同預測，大抵來說，上半年觸底，下半年反彈回升的格局。雖然經濟成長下修或是可能短暫輕度衰退，對不同產業的影響也不同，但多數認為今年會比2022年要來得好。

持續三年的疫情，提升人類面對病毒的韌性，進入2023年迎來大解封，開放國門重啟旅遊、消費、餐飲、聚會等，讓生活重回正軌，供應鏈中斷擔憂降低，讓經濟成長恢復動能。

蔡宏圖也說，科技創新的腳步並沒有停歇。假以時日，可以想見AI推動的各種應用一定更廣泛滲透我們的工作與生活。我們要深入研究了解，學中做，做中學，並且去思考如何運用新型科技，「來提升我們的營運效能與服務品質」。

集團業務跟廣大消費者息息相關，「我們務必要往前洞見消費者生活型態與工作的改變和需求」，落實以客戶為中心，才能長期得到客戶的信賴。

「我們追求永續發展，要善用集團各項業務的核心職能精進ESG的每一個面向。」蔡宏圖期許同仁一起敞開心胸擁抱改變，開闊視野提升專業技能，勇敢發想、勇敢執行、勇敢追求更高更好的價值。