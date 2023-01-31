1.864% 房貸利率衝七年新高

銀行房貸利率驚驚漲，房貸族利息負擔愈來愈沉重。中央銀行昨（30）日公布，去年12月，五大銀行新承做房貸利率漲至1.864%，連13漲並創七年新高；央行經研處副處長蔡惠美指出，由於央行12月中旬再度升息半碼，預估銀行房貸利率在1月時漲幅會更為明顯。

為抑制通膨火焰，央行去年3月以來四度升息，累計升息幅度達2.5碼（0.625個百分點），而央行升息會帶動各類貸款利率走揚。央行昨日公布，臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行與華南銀行等五大銀行，去年12月新增房貸利率1.864%，創2016年1月以來的七年新高，且在央行升息與政府一系列打炒房政策夾擊下，房市交易量與大台北房價漲幅均已明顯降溫。

圖／經濟日報提供

據統計，象徵房市交易量的六都買賣移轉棟數，自去年9月以來，與前一年同期相較均呈兩位數衰退，顯示房市交易量明顯縮減；另外，信義房價指數（中古屋）統計也顯示，大台北地區房價雖持續上漲，但漲幅已逐步縮減。

根據央行統計，去年12月，五大銀行新承做房貸為644.95億元，月增43.65億元，房貸利率持續走高至1.864%，月增0.013個百分點。蔡惠美表示，房貸利率還未完全反映升息因素，今年1月上漲幅度會更顯著。

蔡惠美指出，按照往年經驗，農曆年前都會有一波交屋潮，因此去年11、12月的六都建物買賣移轉棟數月增率均為正成長。

不過，去年12月新承做房貸金額僅644.95億元，明顯低於2021年底的830億元，對此，蔡惠美解釋，除2021年房市熱絡、使比較基期較高外，央行升息加上政府打炒房政策發酵，也是房市交易量逐步走緩的關鍵主因。

展望今年房市，蔡惠美說，市場走勢取決於供給及需求，除央行升息與政府打炒房政策，國內外大環境、經濟成長的不確定性也都會影響房市景氣。另外，平均地權條例已於1月三讀通過，是否會進一步對房市景氣產生影響，需持續觀察。