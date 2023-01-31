去年12月 四大類放款攀高峰

中央銀行啟動升息循環，使個人與企業的融資利率谷底翻揚，並重返2015年時期的水準。央行昨（30）日公布，去（2022）年12月，五大銀行新承做放款加權平均利率為1.749%，創2015年7月以來的七年半新高，並較去年11月的1.596%，上升0.153個百分點。

央行統計，去年12月，臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、華南銀行與第一銀行等五大銀行，新承做的四大類放款，包括購屋貸款、資本支出、周轉金與消費性貸款合計為1兆2,607億元，創下央行統計以來的歷史新高，單月暴增1,234億元。

其中，去年12月，五大銀行周轉金貸款一舉突破兆元大關、單月新增1兆941億元，同步締造統計以來的歷史新高。

對此，央行經研處副處長蔡惠美指出，今年農曆春節落於1月、較往年來得早，企業與個人都有資金調度或財務上的規畫與調整需求，是周轉金等貸款金額大增的主因。

此外，受央行去年3月以來連續升息影響，五大銀行四大類放款利率均同步走揚。央行統計顯示，去年12月，五大銀行資本支出貸款利率2.207%，為2015年12月以來新高，周轉金利率1.696%，則是2015年7月以來高點。