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去年12月 房貸利率1.86% 近7年新高

聯合報／ 記者巫其倫陳美君／台北報導

銀行房貸利率驚驚漲，房貸族利息負擔愈來愈沉重。中央銀行昨天公布去年十二月五大銀行新承做房貸利率，持續上揚至百分之一點八六四，連續十三個月上升、創近七年新高。

央行經研處副處長蔡惠美指出，央行十二月中旬再度升息半碼（○點一二五個百分點），預估銀行房貸利率一月時漲幅會更明顯；此外，從價量變化來看，大台北地區房價年增率已放緩、六都移轉棟數也呈現大幅度下降，加上後續平均地權條例上路影響，整體房市趨於保守觀望氣氛濃厚。

去年十二月本國五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為百分之一點七四九，創二○一五年七月以來新高，主因央行去年全年調升政策利率○點六二五個百分點，利率已回到二○一六年水準。

房貸利率方面，去年十二月五大銀行新承做房貸利率持續上揚至百分之一點八六四，創二○一六年一月以來、近七年新高。蔡惠美指出，央行去年十二月升息尚未反映完畢，銀行指數型房貸利率通常會延後反映，五大銀行在今年一月才會足額調升，預計一月房貸利率仍會持續上修、且反映會更明顯。

據統計，象徵房市交易量的六都買賣移轉棟數，自去年九月以來，與前一年同期相較均呈兩位數衰退，顯示房市交易量明顯縮減；另外，信義房價指數（中古屋）統計也顯示，大台北地區房價雖持續上漲，但漲幅已逐步縮減。

蔡惠美指出，按照往年經驗，春節前都會有一波交屋潮，因此去年十一、十二月的六都建物買賣移轉棟數月增率均為正成長。不過，去年十二月新承做房貸金額僅六四四點九五億元，明顯低於二○二一年底的八三○億元，蔡惠美解釋，二○二一年房市熱絡，導致比較基期較高，央行升息加上政府打炒房政策發酵，也是房市交易量逐步走緩的關鍵主因。

展望今年房市景氣，蔡惠美說，市場走勢取決於供給及需求，除央行升息與政府打炒房政策外，國內外大環境、經濟成長的不確定性也都會影響房市景氣。另外，平均地權條例已於今年一月三讀通過，是否會進一步對房市景氣產生影響，需持續觀察。

六四 打炒房 指數

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