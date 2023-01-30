集保攜手基富通玉兔迎春拼經濟 加強定期定額推廣
集保結算所暨基富通董事長朱漢強表示，新的一年，集保結算所將落實五大行動方案。首先是建置「境內基金集中清算平台」深耕基金市場多元服務。藉由標準化、自動化的服務平台，降低業者作業成本並提升效率。
集保同時將優化「基金資訊觀測站」，包括打造ESG基金揭露專區、普惠金融教育專區、深化基金監理分析，以及基金資訊交換中心；在教育專區部分，集保將與子公司基富通合作推廣基金理財教育。
朱漢強指出，集保的其他四大方案則是發展股務數位服務、接軌ESG永續投資趨勢、規劃複委託跨境保管服務、強化資安韌性。
至於基富通，則將加強定期定額推廣、鼓勵及早退休準備、提升客戶服務體驗、積極投入公益推廣等四大方向。近年基富通積極推動「好享退」、「好好退休」等兩大退休投資專案，近期專案內容再升級，持續增加基金檔數與保障型保險類別，吸引更多國人體認退休準備的重要，及早展開行動，落實普惠金融。
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