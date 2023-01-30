獨／銀行保險人事大風吹 台新人壽資深副總盛季瑩轉戰南山

新春驛馬星動，國內保險業再添三位高階人事異動，都跟銀行保險有關。分別為：台新人壽資深副總盛季瑩轉戰南山人壽、合庫人壽前副總周靜怡即將接替盛季瑩、富邦人壽(香港)總經理周資為預計返台督導銀保及多元通路業務。

其中又以盛季瑩轉戰南山人壽最受矚目。54歲的盛季瑩，東吳大學商數系、台大EMBA，是台新金控（2887）在財富管理領域的大將、長年栽培的接班團隊成員。隨著保德信國際人壽併入台新金，盛季瑩在台新金董事長吳東亮欽點下，2021年7月1日從台新銀行理財商品處副總轉任台新人壽資深副總。

短短一年半時間，盛季瑩讓台新人壽從原本一年只發行三、四張保單，變成一年發行34張，而且只花了八個月時間，就讓吳東亮指示開辦的投資型保單業務順利上線。

盛季瑩今年1月16日出任南山人壽多元通路資深副總，負責銀行保險、團險、網路投保等業務，下轄200多人。她在台新的老同事說：「盛季瑩，非常認真、小心翼翼、使命必達，南山撿到寶了。」

盛季瑩轉戰南山 合庫人壽前副總周靜怡接替

據了解，盛季瑩轉戰南山，為南山人壽董事長尹崇堯親自挖角。

隨著盛季瑩離開台新人壽，接替她的將是合庫人壽前副總經理周靜怡，52歲，淡江大學保險經營碩士，將負責台新人壽的銀行保險、保經代等業務。

合庫人壽只有副總，沒有資深副總也沒有執行副總，據了解，周靜怡預計2月1日出任台新人壽副總，先以副總聘任，半年後評估拔升為資深副總。

周靜怡2004年進入法國巴黎人壽服務，長年任職於法巴人壽，專門負責與國內各家銀行的總行洽談專案合作及獎酬。從彰花銀行、華南銀行、合庫銀行到台新銀行、中信銀行，法巴能在該集團擅長的銀保領域，於國內站穩腳步，周靜怡功不可沒。

由於戰功彪炳，她在2018年奉法國巴黎集團之命，前往法巴集團與合庫金控一起設立的合資公司合庫人壽擔任業務副總，去年5月離開合庫人壽，目前休息中。

因為在財富管理、個人金融、銀行保代等有豐富人脈，周靜怡的到任，將有利於台新人壽拓展投資型保單、房貸壽險、利變型商品等業務。

富壽周資為接替廖俊禎 督導銀保、經代業務

富邦人壽(香港)總經理周資為，約58歲，擁有精算師執照，專業、能力俱佳，為富邦集團創辦人蔡萬才的夫人蔡楊湘薰的外甥，富邦金控董事長蔡明興的表弟。

據了解，隨著富邦人壽經營企劃處執行副總陳世岳2月1日升任富壽總經理，銀保暨多元通路處資深副總廖俊禎將接替陳世岳，督導經營企劃處業務；富壽也規劃讓周資為來接替廖俊禎，未來將督導銀保、經代等業務，並兼任香港人壽子公司的董事長。