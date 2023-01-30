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房貸族壓力大！去年12月房貸利率創近7年新高 1月將續升

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
去年12月五大銀行新承做房貸利率，持續上揚至1.864%，已連13個月上升。圖／聯合報系資料照片
去年12月五大銀行新承做房貸利率，持續上揚至1.864%，已連13個月上升。圖／聯合報系資料照片

中央銀行今（30）日公布去年12月五大銀行新承做房貸利率，持續上揚至1.864%，已連13個月上升，且創下2016年1月以來、近7年新高。央行經研處副處長蔡惠美指出，從價量變化來看，大台北地區房價年增率已放緩、六都移轉棟數也有大幅度下降，加上後續平均地權條例上路影響，整體房市趨於保守觀望氣氛濃厚。

央行公布去年12月本國五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為1.749％，創2015年7月以來新高，較去年11月的1.596％上升0.153個百分點，主因去年央行四季都有調升政策利率，全年調升0.625個百分點，利率已回大2016年的水準。

整體五大銀行承做放款金額達1.26兆元，也刷新1994年7月統計以來新高。蔡惠美表示，景氣下滑融通需求會升高，但因應景氣擴張，也會有資金需求大的情況，難用貸款金額擴張判斷景氣，應再多觀察數月。

房貸利率方面，去年12月五大銀行新承做房貸利率持續上揚至1.864%，月增0.013個百分點，創下2016年1月以來新高。蔡惠美分析，去年12月六都移轉棟數年減26.1％，全年也呈現年減8.98％，從年增率來看確實在縮減中，整體房市呈現觀望氛圍，與打炒房、央行升息等措施都有關係，且經濟成長不確定性也帶來影響。

但年底交屋潮帶動，加上今年過年時間點較早，民眾習慣在農曆年前交屋，使去年12月六都移轉棟數仍呈現雙位數成長、月增10.3％，推高房貸金額，去年12月購屋貸款承做大增43.7億元至645億元。

至於房價方面，蔡惠美指出，以去年12月大台北地區房價月指數來看，雖仍年增7.28％、月增0.3％，年增率持續增加，但增幅已明顯收斂，加上移轉棟數自去年第四季開始明顯下降，後續還有平均地權條例上路，整體影響要持續關注。

利率方面，反映央行去年12月升息，除非是連結中華郵政的房貸利率，否則若依據銀行指數型房貸利率，通常都會延後反應，五大銀行在今年1月才會足額調升，預計1月房貸利率仍會持續上修、反映會更明顯。

另外，央行也公布去年12月週轉金貸款金額達1兆941.4億元，刷新1994年統計以來新高，較上月大增1147.7億元；去年12月週轉金利率1.696%，為2015年7月以來新高。

蔡惠美說明，週轉金通常在每季第3個月衝高，尤其12月因年底資金需求轉強，加上今年過年較早，資金調度效應提前出現，企業會有財務規劃調整。

房貸 央行

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