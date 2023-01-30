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玉山「e指信貸情人節快閃方案」登場 全盈+PAY推獨家手續費優惠

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

全盈+PAY 攜手台新銀行推出最療癒開工優惠！即日起至02/28前，使用全盈+PAY 綁定台新銀行任一帳戶，只要到可不可熟成紅茶、萬波島嶼紅茶、Flash Coffee3大品牌，單筆消費滿100元，最高可回饋75元全盈儲值金！另外，西洋情人節進入倒數，無論是準備驚喜、籌備求婚或成家立業都需大把資金，全盈+PAY 聯手玉山銀行推出「e指信貸情人節快閃申貸」優惠方案，自02/14起至02/18限時5天，透過專屬連結，即可享貸款費用214元，不論面對開工還是情人節都能Monday不blue！

綁定台新帳戶消費滿百回饋25元儲值金新用戶註冊再加碼回饋50元

開工第一天，讓全盈+PAY陪你隨時來點正能量！全盈+PAY 與台新銀行推出「社畜開工慶」活動，集合可不可熟成紅茶、萬波島嶼紅茶、Flash Coffee3大飲料品牌，即日起至02/28連續30天，推出消費滿百回饋25元儲值金活動，無論是濃郁的熟成紅茶、療癒的萬波奶茶，或點杯獨具風味的澳洲小拿鐵提神都是最佳開工選擇。活動期間使用全盈+PAY 綁定台新銀行任一帳戶，並於指定飲料品牌店鋪消費，單筆滿100元享25元全盈儲值金回饋（數量有限，贈完為止）；另外，若首次註冊成為 全盈+PAY 會員，再享50元加碼回饋，等同消費100元，最高享75元回饋，就讓 全盈+PAY 成為你精打細算的好夥伴！

每年總會立下遠大的新年新目標，但偶爾會為了資金困擾不已，像是緊接而來的西洋情人節，已有不少民眾正籌畫求婚或浪漫出遊。全盈+PAY 特別聯手玉山銀行，推出e指信貸情人節快閃方案，2/14起至2/18限時5天透過專屬連結，即可享貸款費用214元；除此之外，全盈+PAY 與玉山銀行持續優化用戶體驗流程，簡化整體申請流程，讓圓夢更快速、資金周轉更便利！

玉山銀行 情人節 台新

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