金管會核准 北富銀、日盛銀預計4/1正式合併

為強化營運實力，提供客戶更創新完善的金融服務，台北富邦銀行與日盛商業銀行日前經雙方董事會（代行股東會）決議通過合併，並於1月18日正式獲金管會核准，經雙方共同訂定於今年4月1日為合併基準日，合併後將以北富銀為存續銀行，概括承受日盛銀之權利義務，以確保日盛銀客戶權益。

北富銀表示，日盛銀與北富銀在產品與服務上各有所長、各具特色，客群經營有互補性，目前日盛銀擁有約155萬客戶，預計合併後可為北富銀帶入約85萬新戶，不僅可發揮雙銀優勢，透過業務市佔及資產規模的拓展，提升營運綜效及資本適足率，鞏固長期發展利基，亦能藉由整合富邦金控旗下多元資源，開發更豐富多樣的產品，以及便捷可靠的服務平台，相信能為日盛銀客戶創造嶄新的金融體驗。

合併後，北富銀全台分行家數將從135家躍升至179家，居民營銀行之冠，有助深化在地經營，均衡區域金融發展，民眾將受惠於分行數增加，就近享有更便捷的金融服務。同時，北富銀長期推動金融友善服務，經由服務據點增加，亦可進一步落實金融友善、公平待客精神，促進普惠金融的實踐。

日盛銀表示，北富銀不僅經營穩健踏實，獲金管會指定為6家D-SIBs系統性重要銀行之一，在國內金融業居領導地位，更致力為員工提供全方位照護，打造幸福職場，連續兩年獲得亞洲權威人力資源刊物《HR Asia》最佳雇主獎項肯定。

兩銀行合併後，北富銀將對全數日盛銀員工給予留任選擇，並提供完善的職涯規劃和發展機會，期望能在雙方優秀員工的同心協力下，為全台民眾開創更豐富的金融價值，攜手邁向多贏未來。

因應合併需要，北富銀及日盛銀行預計於3月31日起進行系統轉換作業，為確保客戶權益，雙方銀行已提前規劃並執行3次系統平行測試、切轉演練及壓力測試，力求在「安全、穩定、高效」的原則下完成系統合併。

北富銀強調，秉持「以客戶為中心」理念，致力開發多元金融商品及服務，深化產業經營，引領金融科技創新，創造便捷安心的一站式金融體驗，備受市場及客戶好評，並在落實風險控管、恪守法令遵循的基礎下，積極推動核心業務發展，獲得國內外信評公司「穩定」及「正向」展望。

透過本次合併，可望有效提高北富銀對內經營管理之效能及對外客戶服務之效率，厚植競爭實力，以更堅強的經營陣容及豐富完善的金融產品服務，滿足多元客群需求，成為全台民眾和企業最值得信賴的金融夥伴。