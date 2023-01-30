南山人壽董座尹崇堯新春致詞 「戰勝昨天的自己」

兔年開工第一天，南山人壽董事長尹崇堯向員工發出開春祝賀信，期勉同仁在南山成立60周年的里程碑，秉持「戰勝昨天的自己」的精神，一路破風，持續作為保險產業的領跑者。

以下為尹崇堯給南山人壽全體同仁的公開信全文內容

今天是兔年開工的第一天，很高興看到大家帶著滿滿的熱情與活力返回工作崗位。

首先，有一件好消息要和各位宣布，在農曆年前，范文偉總經理的人事案已獲得主管機關核可，相信在范總經理的帶領下，南山將迎來嶄新的氣象。

今年是南山人壽成立60周年，我們會以「南山60，感謝有你」為主軸，慶祝這個別具意義的里程碑。南山之所以能成為今日的南山，要感謝全體保戶長期的信賴與託付、感謝社會大眾的支持與肯定，尤其，更要感謝每一位南山人的專業奉獻與堅持。

展望2023年，受通膨、升息、俄烏戰爭等因素影響，全球金融環境依舊充滿不確定性，加上台灣人口結構急速朝高齡、少子化轉型、保險科技發展、接軌IFRS 17在即、消費者行為轉型等改變，挑戰仍然存在。

面對環境變化，南山人始終充滿韌性、勇往直前。近年，南山人壽商品策略加速朝向接軌IFRS 17及回歸保險本質的精神邁進，持續推動高保障型、期繳型商品及健康險商品，並結合健康促進概念，為國人提供更多元的保險商品和健康加值服務。

迎向新時代，南山人壽將以「服務賦能」、「數位賦能」作為轉型發展核心：

一、服務賦能：以完整的保險保障結合健康守護圈服務，實踐保險價值轉型，結合商品與加值服務資源，提供客戶全方位服務；同時，創新的商品和服務也將賦能前線業務夥伴，協助業務夥伴與新時代的消費者對話，創造全新的保險服務體驗。

二、數位賦能：保險科技的應用與導入，將可提升公司整體服務量能與品質，我們將持續強化數據分析與智能客服功能，分群分眾提供更適切及實惠的專屬商品，並提供更智慧化、更人性化的數位服務體驗。

大家都知道，我是一個熱愛跑步的人，跑步最重要是「累積」，只要腳步不停，儘管每天只有進步一點點，但回過頭來，會發現原來自己已經走了這麼遠。

過去一甲子，南山就像一名破風者，始終走在產業創新與轉型的尖端，勇於迎接每一次突破的契機。站在60周年的里程碑上，我深刻期許每一位同仁，都能以「戰勝昨天的自己」的精神，勇敢嘗試、積極開創、挑戰他人口中的不可能。

保險是一個永續的事業，60年只是開始。我們承接全台灣超過650萬保戶的託付，扮演安定社會的力量，未來我們將以更具活力、創新的心態前行，相信在各位的點滴累積下，我們必定能夠一路破風，持續作為保險產業的領跑者。

祝福全體同仁，新春開工順利，鴻兔大展！

南山人壽 董事長 尹崇堯 祝賀