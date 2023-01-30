這銀行房貸餘額近兆元大關！損失率僅0.0009%

臺灣銀行今（30）日舉行新春團拜活動，董事長呂桔誠受訪時指出，臺銀近年在房貸業務上大有斬獲，截至去(2022)年底，加計修繕貸款，房貸餘額高達9,989億元、接近兆元大關，且房貸逾放比只有0.09%，即使發生逾放，在處分擔保品後，損失率僅0.0009%。

呂桔誠表示，去年底，臺銀房貸餘額已經逼近兆元大關，其中房屋修繕貸款約為1,000億元。除房貸餘額大幅成長外，也維持優異的授信品質，相較於六年前，房貸逾放率為0.4%，目前逾放比只有0.09%，與全行放款的逾放比相同。

因房貸具有擔保品，按過去經驗，即使發生逾放，在處分擔保品後，實際損失率也只有0.0009%，是非常低的水準。

對於臺銀的房貸餘額逼近兆元大關，逾放比與損失率卻能維持如此低的水準，呂桔誠透露，關鍵就是臺銀鎖定青年安心成家方案，以及公教人員的築巢優利貸這兩大類的房貸，臺銀的首購與一房的房貸占比高達96%，且豪宅案件非常少，也完全沒有承作餘屋貸款。

據統計，臺銀去年新承作2,030億元的房貸，因房貸客戶會分期還款，因此，房貸淨增加金額為600億元。過去六年多以來，臺銀房貸餘額從3,800億元，大舉提升至如今的9,989億元，等於增加了6,000多億元；呂桔誠說，房貸業務對臺銀而言就像「固定收益商品」一樣，雖然利率不高，但非常穩定。

展望兔年景氣，呂桔誠表示，預期今年將維持穩健成長，以中小企業為骨幹的台灣產業，會像玉兔一樣敏捷跳躍，充滿活力且堅韌、穩步前行。

呂桔誠說，回顧2022年全球經濟受烏俄戰爭、通膨升溫、主要國家央行升息，以及疫情反覆等因素干擾，增添銀行業經營挑戰，臺銀在經營團隊及全體同仁的共同努力下，整體經營績效表現亮眼，締造歷年佳績，其中，稅前盈餘191億元，加計政策性負擔達288億元，再創新高紀錄，逾放比0.09%，備抵呆帳覆蓋率1,458%，資產品質及風險承擔能力也維持在優質的水準。