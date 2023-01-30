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中國布局非洲太空港：吉布地倒向北京的太空競賽？

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合作金庫銀行研究獎金 最高3萬元

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

合作金庫銀行今（30）日指出，為實踐企業社會責任，鼓勵學生充實金融知識及提升研究風氣，特設置研究獎金，112年研究獎金即日起接受申請。

合庫研究獎金獎勵對象為國內各公私立大學、研究所在學學生。申請人應提具研究論文一篇，其研究範圍為與國內經濟或金融相關之議題，例如與ESG相關之永續金融、金融科技、金融創新、銀行法令遵循、金融法務、風險控管、資訊安全、網路行銷、電子金融等均屬之。並經推薦教授附註意見，檢附成績單，於112年5月2日前彙送該行審核，逾期不予受理。

研究論文及相關資格條件經該行審查通過者，將頒予獎狀及獎金，大學部學生每名新台幣1萬8仟元，碩士班學生每名新台幣2萬5仟元，博士班學生每名新台幣3萬元。申請人得獎資歷並將作為該行未來晉用人員之參考。詳細內容及相關表格請至該行網站（www.tcb-bank.com.tw）下載。

申請函請逕寄台北市松山區長安東路二段225號（郵遞區號105），合作金庫商業銀行調查研究部收，並請於信封封面註明「申請112年研究獎金」，聯絡電話：（02）21738888轉分機3750。

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