轉戰兆豐金董座？ 臺銀董事長呂桔誠回應了

前副總統陳建仁接任新閣揆，新內閣團隊正式成形，外界關注，公股行庫人事將掀起新一波「大風吹」；有媒體點名，資歷深厚的臺灣銀行董事長呂桔誠可能轉戰兆豐金控，對此，呂桔誠今（30）日回應，「我和臺銀的情感很深厚、希望所有臺銀同仁堅守崗位、繼續開花結果。」

媒體報導，早在去年11、12月已遞出辭呈，想離開公股體系的兆豐金控董事長張兆順，辭呈遲遲未被財政部批准，如今掌公股人事的正副閣揆、新財長都已確定，張兆順請辭會否被批准，以及兆豐金的高層人事布局，成為公股金融圈的矚目焦點。

有媒體報導，若張兆順請辭獲准，兆豐金董座接替人選包括合庫金董座雷仲達、第一金董座邱月琴，以及臺灣金董座呂桔誠，都為可能的接替人選。呂桔誠今天一早出席臺銀新春團拜記者會時，對於媒體詢問，是否有可能轉戰民營公股時，呂桔誠回應，「沒聽說誒！我和臺銀的情感很深厚，希望所有臺銀同仁仍然堅守崗位、大家一起努力；過去幾年我們已經打下一些基礎，期盼今年在這個基礎上繼續開花結果。」