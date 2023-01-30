快訊

巨大入口亭模擬圖讓文資委員傻眼 故宮修復再利用破局

多吃蔬菜、莓果類…麥得飲食法延緩失智穩三高！一日3餐建議食譜

參加國小同學聚會車子半路拋錨 6人集資刮中「200萬元+賓士車」

統一證舉行跳加官迎財神 林寬成讚許黃天牧

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一證券舉行跳加官，統一證券董事長林寬成(左四)率主管迎財神。（記者廖賢龍/攝影）
統一證券舉行跳加官，統一證券董事長林寬成(左四)率主管迎財神。（記者廖賢龍/攝影）

統一證券今(30)日舉行跳加官迎兔年股市，台股開盤後也衝高500餘點。統一證券董事長林寬成表示，金管會主委黃天牧可望繼續領導金融同業發展台灣資本市場，也看好台股今年的量價表現，但對權證降稅法案抱持相當高的期許，希望能儘早通過更有利資本市場發展。

林寬成稱讚黃天牧長久以來在金管會服務的貢獻，尤其去年面對新冠疫情及地緣政治對台股的衝擊，台灣金融市場仍穩健發展，冀望黃天牧繼續帶領金融業者發展資本市場；不過，也擔任券商公會常務理事的林寬城也期盼，已歷經三任券商公會理事長努力的權證降稅法案能儘早通過，讓台灣資本市場更加成長。

因為美國升息可能趨緩及新內閣就位，林寬成說，台股今年量價表現應可望較去年為佳，尤其股市成交量應可望增加。

延伸閱讀

第二波內閣名單公布 內政部長林右昌、文化部長史哲

金管會提8大目標 數位貨幣漸進納管

純網銀發揮鯰魚效應？ 金管會：業者不甘心當沙丁魚

喊鬆綁5大業務 黃天牧：純網銀不甘心做沙丁魚

相關新聞

選號挑自家店周年慶日 苗栗男幸運刮中100萬元

春節期間各地彩劵行生意滾滾來，根據台灣彩券訊息發布，今年初新上市的刮刮樂「2,000萬超級紅包」共有7個頭獎2000萬元...

統一證舉行跳加官迎財神 林寬成讚許黃天牧

統一證券今(30)日舉行跳加官迎兔年股市，台股開盤後也衝高500餘點。統一證券董事長林寬成表示，金管會主委黃天牧可望繼續...

證交所董座林修銘：台灣資本市場參與國際盃主軸

台灣證券交易所董事長林修銘在2023年新春團拜致詞表示，過去三年，新冠疫情、國際政經局勢、氣候變遷對企業營運、供應鏈布局...

新台幣開紅盤 早盤強升2.44角攀五個月新高

歷經長達十天的春節連假後，台北股匯市（30）日兔年開紅盤雙漲，新台幣匯率早盤強升2.44角，一度來到30.124元，攀五...

兔年股匯開紅盤 新台幣強升逾2角創逾5個月新高

股匯市今天兔年開紅盤，雙雙大漲，台股向上強攻衝破萬五大關，新台幣匯率也勁揚2.12角，升抵30.156元，創下盤中逾5個...

國泰金董座蔡宏圖新春勉勵 2023上半年觸底、下半年反彈

春節假期結束，國泰金控董事長蔡宏圖今（30）日透過影片方式，向霖園集團5萬多名員工新春團拜，強調2023年雖然經濟可能短...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。