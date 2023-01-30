統一證舉行跳加官迎財神 林寬成讚許黃天牧

統一證券今(30)日舉行跳加官迎兔年股市，台股開盤後也衝高500餘點。統一證券董事長林寬成表示，金管會主委黃天牧可望繼續領導金融同業發展台灣資本市場，也看好台股今年的量價表現，但對權證降稅法案抱持相當高的期許，希望能儘早通過更有利資本市場發展。

林寬成稱讚黃天牧長久以來在金管會服務的貢獻，尤其去年面對新冠疫情及地緣政治對台股的衝擊，台灣金融市場仍穩健發展，冀望黃天牧繼續帶領金融業者發展資本市場；不過，也擔任券商公會常務理事的林寬城也期盼，已歷經三任券商公會理事長努力的權證降稅法案能儘早通過，讓台灣資本市場更加成長。

因為美國升息可能趨緩及新內閣就位，林寬成說，台股今年量價表現應可望較去年為佳，尤其股市成交量應可望增加。