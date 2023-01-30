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國泰金董座蔡宏圖新春勉勵 2023上半年觸底、下半年反彈

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
國泰金董座蔡宏圖新春開工勉勵同仁創造永續價值。圖／國泰金控提供
國泰金董座蔡宏圖新春開工勉勵同仁創造永續價值。圖／國泰金控提供

春節假期結束，國泰金控董事長蔡宏圖今（30）日透過影片方式，向霖園集團5萬多名員工新春團拜，強調2023年雖然經濟可能短暫輕度衰退，但有望呈現上半年觸底，下半年反彈回升的格局，整體會比去年來得好。

蔡宏圖指出，過去幾年市場變化大，首先感謝同仁的努力付出；為因應未來市場波動，國泰要不斷檢視可以改善精進的地方，也要擘畫未來掌握機會，為公司與客戶創造更多價值。

他強調，去年是艱辛的一年，包括疫情持續、俄烏戰爭爆發、通膨浮現、美國聯準會升息17碼，各國央行也採取貨幣緊縮政策，資本市場大幅震盪，股債雙跌，匯率大波動，這些衝擊陸續出現，對各行各業帶來艱鉅挑戰。

展望2023年，他認為，經濟展望很多機構提出不同預測，大抵來說，上半年觸底，下半年反彈回升的格局。雖然經濟成長下修或是可能短暫輕度衰退，對不同產業的影響也不同，但多數認為今年會比2022年要來得好。

他也提到，持續3年疫情後，提升人類面對病毒的韌性，進入2023年迎來大解封，開放國門重啟旅遊、消費、餐飲、聚會等，讓生活重回正軌，供應鏈中斷擔憂降低，讓經濟成長恢復動能。

至於科技創新，他認為腳步並未停歇，未來可想見AI推動的各種應用，一定更廣泛滲透我們的工作與生活，「我們要深入研究了解，學中做，做中學」，並去思考如何運用新型科技，來提升我們的營運效能與服務品質。

蔡宏圖說，霖園集團業務跟廣大消費者息息相關，我們務必要往前洞見消費者生活型態與工作的改變和需求，落實以客戶為中心，才能長期得到客戶的信賴；持續追求永續發展，要善用集團各項業務的核心職能精進ESG的每一個面向。

他也期許，與同仁一起敞開心胸擁抱改變，開闊視野提升專業技能，勇敢發想、勇敢執行、勇敢追求更高更好的價值。

國泰金控 蔡宏圖

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