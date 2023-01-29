兔年仍小心！壽險型金控「詭譎難料」 法人指有一多三空

2023年產險業迎曙光，壽險型金控後市卻仍詭譎難料。法人指出，壽險型金控的子壽險淨值壓力最壞狀況已過，但後市有三大利空，一、投資股債市的整體投報率難回到2021年，二、台美利差擴大、子壽險避險成本提升，三、保費「入不敷出」壓力未除。

2022年底國壽和富壽調整投資組合，實現投資損失，導致2022年12月單月虧損，2022年全年六大壽險業稅後純益1386.08億元、年減近六成；2023年1月台幣仍小升，壽險業獲利料難有起色。

法人說，去年各大壽險業做債券資產重分類，解除淨值危機，2023年可望受惠美國長期利率趨勢向上的利多，帶動壽險業避險前經常性收益率提升，經常性利差可望好轉，營運將更趨穩健，將是壽險型金控的一大利多。

但美國高利率將持續一段時間，加上2023年整體經濟展望不佳，資本市場撲朔迷離，壓抑壽險業股債市資本利得空間，法人認為，2023年子壽險整體投報率恐難回到2021年。

其次，台美利差擴大，台幣貶值空間又縮小，一旦壽險業做避險，就得面臨傳統避險成本逐季墊高的窘境，法人估2023年避險成本將比2022年增加，恐不利壽險業獲利，第三利空則是保費「入不敷出」壓力未除，新錢流入仍緩。

市場認為，全球金融市場轉弱、子壽險投資收益又難有起色，壽險型金控2023年評價回升有限。