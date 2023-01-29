產險業喜迎曙光！染疫僅通報重症 這一家業者受惠最大

春節長假後，產險業終迎來第一道曙光。衛福部研擬春節後將率先調整「確診病例定義」改為只通報新冠重症，未來輕症者將不需通報，此舉將可讓確診人數大幅降低、減輕防疫保單的理賠壓力，產險業增資壓力也會大降。

2022年全年防疫雙險（防疫險、疫苗險）理賠額達2116億元，平均一天理賠近5.8億元，一旦通報定義改變，改為新冠重症，在目前99.7%都是輕症下，依此可大幅降低確診人數，料以承保量大的富邦產受惠最大。

產險業者說，若衛福部確認未來只通報新冠重症，建議需有配套措施，例如何謂重症？確診的定義需要說清楚，其次，理賠時可回歸保單條款，例如仍需以PCR做確診的第一道防線。

依產險公會2022年底的建議書，對新冠重症的「通報定義」就有明確規定，得需是因感染Covid-19而併發重症住院者，檢驗條件則包括臨床PCR或家用快篩並經醫生確認。

臨床條件具有感染Covid-19而併發重症，如低血氧、呼吸衰竭、急性呼吸窘迫症候群、休克、心肌病變、心衰竭、凝血功能異常、腦病變、神經病變、急性腎損傷及衰竭、代謝酸中毒、發炎性併發症與次發性感染等，而需住加護病房治療或死亡者。

另一家產險業者說，若衛福部沒有明確定義「新冠重症」，可能得由產險公會自訂「公版」定義，讓所有業者依循做理賠要件。

但也有業者認為，事實上，多數防疫保單將在4月到期「理賠已接近尾端」，現在衛福部才要改確診病例定義，早已緩不濟急，頂多賠償準備金可以少提一點、最後一次增資數字也比較好抓。

法人認為，2023年防疫保單利空將出盡，有三大關鍵因素，一、去年11月7日衛福部取消居家隔離政策，二、防疫險（屬一年期保單）將在2023年第二季到期，三、部分業者確診理賠件數已達總承保件數的一半，也有業者以確診率近五成來做提存準備金，顯示虧損均已在2022年結束，2023年負面影響大降。

該法人也說，若衛福部進一步更改「確診病例定義」通報，也有助大舉降低確診理賠人數，產險業2023年理賠額可望趨緩。

2022年共有六家產險業辦現增，包括富邦產、國泰世紀產、中信產、兆豐產、和泰產和新安東京產，合計985億元；另有和泰產、新安東京、兆豐產、富邦產和中信產等五家產險業做約2%短期融通借款，來支應防疫險的理賠潮。