兔年匯市開紅盤 新台幣匯率短線挑戰這個關卡

歷經長達十天的春節連假後，兔年匯市將於明（30）日開紅盤，大型國銀交易室主管指出，由於股市開紅盤上漲機率高，預料新台幣匯率也有機會跟進反彈，並朝30元整數大關邁進。

虎年匯市在農曆春節前夕封關，新台幣匯率在19日當天貶值3.5分，收在30.368元，連三貶並為近一周新低。回顧過去一年，受到美國聯準會「暴力升息」影響，新台幣匯率貶勢劇烈，全年重貶2.54元，貶幅高達8.36%，創下25年來的最大貶幅。

展望兔年匯市，匯銀主管表示，隨著美國聯準會升息循環於下半年落幕，新台幣匯率在兔年可望「先蹲後跳」，不排除下半年有機會重返29字頭。

匯銀主管指出，去年一整年，全球匯市歷經上沖下洗、波動十分劇烈，主要關鍵就是美國聯準會激進升息，導致美元走勢一枝獨秀、非美貨幣全盤皆墨；正因美國貨幣政策的決策「喊水會結凍」，今年國際匯市的首要關注焦點，依舊是聯準會的升息路徑。

匯銀主管表示，「在聯準會還沒停止升息循環前，國際美元仍將獲得支撐，到了下半年，聯準會升息告一段落，甚至出現降息的可能性時，新台幣等非美貨幣的匯率就會反彈得更快。」

匯銀主管還說，除美國升息循環外，中國大陸的經濟表現，以及日本央行貨幣政策變化，也會影響國際匯市風向。

匯銀主管指出，美國聯準會本周將召開貨幣政策會議，市場預期Fed升息幅度將進一步放緩，從2碼縮為1碼（0.25個百分點），反映通膨趨緩。不過，市場更為關注的是，聯準會的升息循環何時畫下句號。

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）將在美東時間2月1日下午2點（台灣時間2月2日凌晨3點）宣布最新利率決策，聯準會主席鮑爾的會後聲明半小時後登場；多數經濟學家認為，本周Fed升息1碼似乎已成定局，但聯準會本波升息循環何時落幕，目前仍是未定之天。