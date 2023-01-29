金兔年匯市開紅盤 專家：台幣要重回2字頭 關鍵看經濟表現

匯市明（30）日開紅盤，展望台幣金兔年走勢，匯銀主管認為，近期美股大漲，加上台股開紅盤激勵，台幣開紅盤走升機率高，持續往30元方向測試；但時間拉長來看，還是要回歸基本面，台幣要重返2字頭，需有出口表現拉抬。

台幣虎年以30.368元、貶3.5分封關，虎年匯市累計貶值2.54元，累計貶值幅度達8.36%，創1998年牛年匯市封關重貶19.08%後、25年來最大跌幅；金兔年匯市能否如兔子跳躍反彈，關鍵還是經濟基本面。

匯銀主管分析，延續春節前出口商拋匯需求帶動台幣緩升，加上台灣春節期間美股上漲帶動，以及台股開紅盤帶動利多，台幣短線將持續走強，預計今兔年開紅盤日有望上演股匯雙漲。

但該主管認為，短線台幣偏升，展望第一季仍要觀察2月美國聯準會（Fed）升息決策，若真的只升息1碼，將帶動非美貨幣反彈，台幣有機會升破30大關；若時間拉長則要回歸基本面，國內經濟表現將成關鍵，台幣應會在30元上下盤整，要升破「2字頭」，恐需等出口表現回溫拉抬。

另有匯率分析師指出，時間拉長來看，金兔年台幣能否反彈，首先仍是Fed貨幣決策，預計美國升息接近頂點，若美國降息預期加深，將壓抑美元強勢格局，美元高點已過、資金流向其他國家，不會持續走貶，下半年台幣等非美貨幣反彈的機率高。

分析師認為，美元若開始走弱，一般認為兔年台幣將會反彈，但今年國內經濟不樂觀，前幾年台幣升值榮景大部分是靠出口亮麗表現支撐，如今經濟基本面走弱，加上台積電等大廠赴美設廠，削弱部分出口商拋匯動能，預估台幣會持續在30元至31元之間震盪，即使重返2字頭恐怕也只是曇花一現。

分析師也提到，中國大陸近期解封，導致確診數快速增加，最快下半年有望走出陣痛期，經濟將穩步回升，可望吸引資金回流亞洲市場，若人民幣走升，將可帶動整體亞幣走強，將成為台幣升值利多。