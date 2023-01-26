台幣 見2字頭機率低

經濟日報／ 記者翁至威鍾泓良江睿智／台北報導
元大寶華董事長葉銀華預測，今年美元仍舊強勢，新台幣看到2字頭機率低。圖／聯合報系資料照片
元大寶華董事長葉銀華預測，今年美元仍舊強勢，新台幣看到2字頭機率低。圖／聯合報系資料照片

美國聯準會（Fed）持續緩步升息，元大寶華董事長葉銀華預測，今年美元仍舊強勢，新台幣看到2字頭機率低。

葉銀華表示，美元與升息有其連動性，Fed持續升息，吸收回存資金，外界預測Fed終端利率落在5%至5.25%區間，顯然美元利差比較高，整體趨勢美元指數在今年仍舊偏強，相對新台幣較弱，平均來講整個年度看到2字頭的機率是低的。

中經院副院長王健全表示，Fed升息，美元相對強勢的態勢，預期要到今年第3季才會改變。但因美國升息已有一段時間，「全球資金往美國移動得差不多了，美國已吸收很多資金了」。

他表示，現在大家都在談的是美國終點利率是多少，現在Fed升息到4.75%，預期第2季會升到5.15%或5.2%，美元強，台幣就沒有道理強。他指出，重點要觀察亞洲鄰近國家貨幣有沒有出現競貶情況，台幣貶值可以提振出口，但對進口和通膨不利，惟現因需求趨弱，所以貶值對通膨影響尚可接受。一般來說，「新台幣太強、太弱都不好」。

中研院研究員簡錦漢表示，去年新台幣重貶，美國聯準會開始啟動升息後，資金大量跑回美國，外資離開台灣；今年匯率「波瀾漸退」，將逐漸恢復平靜，整體而言穩中有撐，不會有太大變化。

美國聯準會 新台幣 美國升息

延伸閱讀

被葉倫稱作非洲債務改革障礙 中國回批：管好自家事

美眾議長麥卡錫傳訪台 馬英九籲蔡政府「必須非常慎重」

為拉近和同業差距…沃爾瑪平均最低時薪調高至529台幣

澳網／美國內戰晉4強 保羅生涯大勝當女友生日禮

相關新聞

台幣 見2字頭機率低

美國聯準會（Fed）持續緩步升息，元大寶華董事長葉銀華預測，今年美元仍舊強勢，新台幣看到2字頭機率低。

過年長途開車 道路救援險、高速公路碰撞險添保障

春節期間開車出門旅遊旺季，車流量增多也較容易引發交通事故、車子故障、拋錨等突發狀況，為提供民眾更完整的保障，富邦產險、國...

金價連漲 牛市近了

國際金價格24日連續第二天上漲，因美國聯準會（Fed）可能放慢升息速度的預期加深，美元走軟，讓黃金吸引力提高。金價從20...

網銀約定轉帳成詐騙新手法 金管會要求國銀設警語示警

春節期間詐騙集團也蠢蠢欲動，目前民眾透過網路銀行、行動銀行進行轉帳時，都會跳出防詐騙提醒事項或警語。金管會今表示，已要求...

投資型保單甩陰霾 今年有看頭

去（2022）年罕見利率急升且股債市雙跌，投資型保單銷售大受影響，全年初年保費（FYP）年減40.0%至3,464億元。...

中信銀 蟬聯高端財管王

金管會公布2022年12月底統計，八家銀行承做高資產客戶數已達3,660人、管理資產規模達4,563億元，前三大排名再度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。