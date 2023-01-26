台幣 見2字頭機率低
美國聯準會（Fed）持續緩步升息，元大寶華董事長葉銀華預測，今年美元仍舊強勢，新台幣看到2字頭機率低。
葉銀華表示，美元與升息有其連動性，Fed持續升息，吸收回存資金，外界預測Fed終端利率落在5%至5.25%區間，顯然美元利差比較高，整體趨勢美元指數在今年仍舊偏強，相對新台幣較弱，平均來講整個年度看到2字頭的機率是低的。
中經院副院長王健全表示，Fed升息，美元相對強勢的態勢，預期要到今年第3季才會改變。但因美國升息已有一段時間，「全球資金往美國移動得差不多了，美國已吸收很多資金了」。
他表示，現在大家都在談的是美國終點利率是多少，現在Fed升息到4.75%，預期第2季會升到5.15%或5.2%，美元強，台幣就沒有道理強。他指出，重點要觀察亞洲鄰近國家貨幣有沒有出現競貶情況，台幣貶值可以提振出口，但對進口和通膨不利，惟現因需求趨弱，所以貶值對通膨影響尚可接受。一般來說，「新台幣太強、太弱都不好」。
中研院研究員簡錦漢表示，去年新台幣重貶，美國聯準會開始啟動升息後，資金大量跑回美國，外資離開台灣；今年匯率「波瀾漸退」，將逐漸恢復平靜，整體而言穩中有撐，不會有太大變化。
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