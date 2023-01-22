網銀約定轉帳成詐騙新手法 金管會要求國銀設警語示警

春節期間詐騙集團也蠢蠢欲動，目前民眾透過網路銀行、行動銀行進行轉帳時，都會跳出防詐騙提醒事項或警語。金管會今表示，已要求銀行也要在民眾於網銀設定約定轉帳時跳出警語，避免詐騙集團引誘民眾設置約定轉帳來大量轉錢。

金管會表示，針對近期詐騙案件以假投資或假求職名義等事由，誘騙民眾提供金融卡或存款帳戶等個人資料的手法，提醒民眾針對各種不明的邀約，應查證是否為合法機構或公司、投資項目是否可靠，及確認訊息來源真實性，且投資應慎選合法金融機構，以避免自身的帳戶遭詐騙集團利用作為犯罪的相關工具。

警政署發現，近期多起金融詐騙案件，詐騙集團都改為利用網銀約定轉帳功能。主要是網路銀行的約定帳戶轉帳快速且大額，可以轉出大量金額，也能避開臨櫃行員的關懷提問，因此詐騙集團引導民眾透過網銀設定約定轉帳帳戶後，透過取得被害人網銀密碼，或勸誘被害人一次轉出大量資金。

金管會指出，目前除網路銀行、行動銀行在轉帳時會有防詐騙提醒事項或警語外，已要求國銀在民眾於網路銀行申請約定轉入帳戶頁面，要再增加防詐騙提醒事項或警語。提醒民眾在匯款、轉帳時，應多一分留意，再次確認是否認識受款人，及其帳戶名稱與帳號正確性。

據金管會的規劃，接下來也將要求銀行於存摺中加註有關人頭帳戶所涉的法律責任警語，以杜絕人頭戶被不當使用，預計將於3月前上路。

金管會提醒，春節期間應提高防詐騙意識，妥善保管存摺、金融卡等金融帳戶資料，個資不外露，如接獲疑似詐騙電話或詐騙訊息等，可撥打「165」警政署防範詐騙專線。