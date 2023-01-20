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台幣虎年貶逾8% 25年來最大

聯合報／ 記者巫其倫／台北報導
新台幣。圖／聯合報系資料照片
新台幣。圖／聯合報系資料照片

虎年匯市昨天封關，台幣兌美元以卅點三六八元、貶三點五分作收，虎年匯市累計貶值二點五四元、貶幅百分之八點三六，創一九九八年牛年封關重貶百分之十九點○八後、廿五年來最大跌幅。匯銀主管分析，金兔年台幣是否反彈至二字頭，要觀察三大因素，分別是美國降息預期、中國大陸疫後反彈狀況、日本新任央行總裁是否宣布緊縮政策。

台幣匯率自豬年起連三年升值，虎年受美國聯準會強力升息影響，從年初的廿七字頭一路下滑至去年十月廿五日的卅二點三一九元，高低震盪超過四點五元；虎年台幣封關，貶幅一如預期超過百分之八。

展望金兔年，匯銀主管說，台幣不會像去年大幅走貶，但台灣經濟狀況沒有很好，預估兔年台幣會是震盪偏緩升格局。

這位主管說，台幣兔年下半年有望破二字頭，但三大因素必須確立，第一是看美國降息預期，當美國開始著重經濟發展，降息預期將更強烈，屆時國際美元會加速走貶，台幣反彈就會加速。

第二是觀察大陸解封陣痛期，陣痛期度過後，經濟數據應會好轉，將吸引資金進駐，人民幣走強可望帶動亞幣上揚。

最後是觀察日本央行新總裁政策，若貨幣出現轉彎，日幣升值也會帶動亞幣上漲，因此黑田東彥後的新總裁決策很重要，繼任者是否透露緊縮訊號，也將牽動亞幣走勢。

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