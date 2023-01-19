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虎年台幣重貶8.36% 匯銀：兔年能否反彈看3大因素

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
虎年匯市累計貶值2.54元，累計貶值幅度達8.36%。圖／聯合報系資料照片
虎年匯市累計貶值2.54元，累計貶值幅度達8.36%。圖／聯合報系資料照片

金虎拜拜、旺兔來！虎年匯市今（19）日封關，台幣兌美元以30.368元、貶3.5分封關，虎年匯市累計貶值2.54元，累計貶值幅度達8.36%，創1998年牛年匯市封關重貶19.08%後、25年來最大跌幅。匯銀主管分析，金兔年台幣是否反彈，要觀察3大因素，第一是美國降息預期、第二是中國大陸疫後反彈狀況，第三是觀察日本新央行行長上任，是否宣布緊縮政策。

回顧近年匯市走勢，牛年累計升值2.02%，自豬年起台幣匯率連3年走升；但虎年受美聯準會強力升息影響，美元指數去年漲幅超過8%，台幣從年初的27字頭，一路下滑至去年10月25日的32.319元，高低震盪超過4.5元；今日虎年台幣封關，貶幅也如預期超過8%，達8.36％。

外資趕在虎年封關前匯入買超，推升短線台幣走升，但由於虎年台股已先封關，匯市交投偏淡，今天以30.350元開出後，最高僅觸及30.336元，年前交投清淡，兩大外匯市場成交金額僅7.205億美元。

匯銀主管指出，因為是放假前一天，今天匯市極為清淡，外資幾乎沒有進出，只剩下進出口商實質拋補為主，「拋一拋、補一補，放假後觀察國際情勢變化再來打算」，年後匯市走向，將先關注美國聯準會二月決議。

展望金兔年，匯銀主管說，美國升息接近頂點，接下來市場預期美元走升機率大幅縮小，基於美元走弱的環境下，資金流向其他國家，台幣不會像去年一樣大幅走貶，但台灣經濟狀況沒有很好，兩大力道拉鋸下，預估兔年台幣會是震盪偏緩升格局。

該主管認為，台幣兔年有望破2字頭，時間點落在下半年為主，但必須有3大因素確立，第一是看美國降息預期，當美國開始著重經濟發展，降息預期將更強烈，屆時國際美元會加速走貶，台幣反彈就會加速。

第二是觀察大陸解封陣痛期，陣痛期度過後，經濟數據應會好轉，將吸引資金進駐，人民幣走強可望帶動亞幣上揚。

最後是觀察日本央行新行長政策，若貨幣出現轉彎，日幣升值也會帶動亞幣上漲，因此黑田東彥後的新任行長決策很重要，繼任者是否透露緊縮訊號，也將牽動亞幣走勢。

台幣匯率 美國聯準會 日本央行

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