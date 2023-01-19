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春節前最後營業日 台幣最高發行額批近3.7兆續創歷史新高

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
央行公布農曆春節前最後一個營業日的新台幣最高發行額為3兆6873億元，續創歷史新高，增加2972億元，年增率達8.77%。圖／聯合報系資料照片
央行公布農曆春節前最後一個營業日的新台幣最高發行額為3兆6873億元，續創歷史新高，增加2972億元，年增率達8.77%。圖／聯合報系資料照片

中央銀行今（19）日公布農曆春節前最後一個營業日的新台幣最高發行額為3兆6873億元，續創歷史新高，增加2972億元，年增率達8.77%，央行發行局長鄧延達表示，近3年鈔券需求量增幅都很大，反映疫情中對實體鈔券需求持續成長，國人對現金需求仍殷切。

一般來說，農曆春節前，除了企業發放年終、績效獎金，民眾發紅包也會大量提領新鈔，加上辦年貨及各式用品等，都推升通貨發行額，農曆春節前最後一個營業日通常都是發行額高峰，年後民眾才會陸續把錢存回銀行。

鄧延達表示，觀察疫情影響的近3年，發行額都是春節前最後一個營業日最高，且增幅都很大，前年發行額增幅達9.73％、去年達10.61％，更創下28年來最大增速；而今年增幅8.77%，雖略有下滑，但金額增加近3000億元，並未明顯下降，顯示民眾對鈔券需求仍高。

他也說明，去年增幅確實很大，多少反映去年疫情更為嚴峻，民眾提領鈔券會領得更多，大家寧可一次去領多一點，因此推升新台幣發行額大幅成長。

對於民眾過年發紅包，鄧延達提到，央行推廣行動支付，鼓勵民眾以數位方式進行紅包轉帳傳遞心意，包括利用手機門號跨行轉帳發放數位紅包，這是最環保作法，央行絕對是大力支持，但民眾大家對現金使用習慣根深蒂固，每年對鈔票需求還是增加，呼籲使用鈔票要多留意。

他再次呼籲，年前仿真玩具鈔流竄，呼籲民眾在過節時刻，不管去買東西、商家收受現金，都應該多看一眼，掌握分辨3原則「看一看、摸一摸、轉一轉」，保障自己權益，不希望國人過年拿到仿真玩具鈔掃興，這是央行不樂見的。

紅包 央行 春節

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