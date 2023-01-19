反對升息半碼鷹派理事砲轟：央行至今未擺脫長期低利陷阱

中央銀行去年第四季宣布再升息半碼，今（19）日公布第四季理監事會議事錄摘要，包括央行副總裁陳南光、央行理事陳旭昇及李怡庭3名鷹派理事，會中持續表達反對立場，主張央行對通膨預估過於樂觀，建議應升息1碼因應；其中一名理事直指，央行至今未擺脫長期低利率陷阱，若以升息半碼速度爬行，無法有效抑制通膨並消除民眾通膨預期心理。

央行去年12月15日舉行第四季理監事會，決議調升政策利率0.125個百分點，但未再調升存款準備率，對於房市也暫時未祭出新的管制措施。

央行今公布當天議事錄摘要，多數理事都支持央行升息半碼，有理事認為，升半碼是試圖尋求一個「平衡點」，畢竟通膨壓力仍在，但經濟亦存在下行風險；也有理事提到，若緊縮力道過重，可能產生經濟衰退的風險，並危害經濟弱勢族群。

但以陳南光為首的3名鷹派理事都持反對立場，其中一人認為，央行的法定職責是以金融及物價穩定為優先考量，經濟發展則較為次要，而國內核心國內消費者物價指數（CPI）年增率仍高，雖認同升息是正確方向，但強調升息1碼較適當。

另一人提到，央行在第二、三季都調升存款準備率，違反央行長期以來逐步調降存款準備率的政策方向，應透過較有效的利率傳導方式，例如發行定期存單或直接升息，建議央行致力對抗通膨及通膨預期，政策利率能調升1碼。

另有一人直批，「央行過去幾次對通膨預測過於樂觀，應加以檢討」，且就1970年代歷史經驗，若緊縮力道不足、過早放鬆的貨幣政策，均將使通膨拖延更久，更易落入停滯性通膨陷阱，並提到央行至今擺脫不了長期低利率陷阱，若以升息半碼速度爬行，對抑制通膨及消除民眾通膨預期心理，並無法造成有意義的影響。

至於央行房市政策，有鷹派理事批評，「認為高房價與央行無關，這是錯誤的政策」，且許多研究指出，台灣房價上漲多來自預期房價上漲的短期投機動機所驅動，央行應正視處理高房價的責任，不應推給其他部會。

但也有理事回應，央行選擇性信用管制不是以控制房價為主，而是關注不動產信用對金融穩定的影響，且各主要國家升息是因應高通膨，對於抑制房價是附帶效果，央行也希望房市能夠軟著陸，畢竟房市硬著陸帶來的傷害很大，屆時政府恐要動用更多政策工具來拯救房市。