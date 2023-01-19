北富銀確定發行好市多聯名卡 2月1日正式上市

在好市多（Costco)確定與國泰世華銀不續約後，如今確定由北富銀拿下發行權，預計新年過後、2月1日正式上市。

北富銀今在春節最後一天上班日發出通知，確定發行好市多聯名卡，並將於2月1日正式上市。北富銀表示，將推出多元有感的升級權益，不僅讓會員在店內消費毫無懸念放手刷，豐富的店外優惠更將讓卡友驚喜不斷；更勝以往的嶄新體驗，預計將使富邦Costco聯名卡成為民眾皮夾必備的全方位生活消費萬用卡。

國泰世華銀與好市多的10年聯名卡合約確定不續約，市場日前已傳出北富銀以12億元搶下發行權。Costco聯名卡目前發行量超過250萬張，換成北富銀發卡後，預計北富銀要在短短幾個月的時間換發超過250萬張卡，將是國內銀行史上最大的換卡潮。