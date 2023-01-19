快訊

蘇貞昌將率內閣總辭 國民黨點名「三人」不應留任

反對升息半碼鷹派理事砲轟：央行至今未擺脫長期低利陷阱

內閣總辭後去留動向？衛福部長薛瑞元：言之過早

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北富銀確定發行好市多聯名卡 2月1日正式上市

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
Costco確定與國泰世華銀分道揚鑣，新聯名卡的發卡權確定由北富銀拿下。圖／國泰世華銀行提供
Costco確定與國泰世華銀分道揚鑣，新聯名卡的發卡權確定由北富銀拿下。圖／國泰世華銀行提供

在好市多（Costco)確定與國泰世華銀不續約後，如今確定由北富銀拿下發行權，預計新年過後、2月1日正式上市。

北富銀今在春節最後一天上班日發出通知，確定發行好市多聯名卡，並將於2月1日正式上市。北富銀表示，將推出多元有感的升級權益，不僅讓會員在店內消費毫無懸念放手刷，豐富的店外優惠更將讓卡友驚喜不斷；更勝以往的嶄新體驗，預計將使富邦Costco聯名卡成為民眾皮夾必備的全方位生活消費萬用卡。

國泰世華銀與好市多的10年聯名卡合約確定不續約，市場日前已傳出北富銀以12億元搶下發行權。Costco聯名卡目前發行量超過250萬張，換成北富銀發卡後，預計北富銀要在短短幾個月的時間換發超過250萬張卡，將是國內銀行史上最大的換卡潮。

北富銀 聯名卡 國泰世華

延伸閱讀

北富銀搶下好市多聯名卡發卡權 2月1日正式上市

好市多「快速通關」不怕過年人擠人！老手曝：別人還在排結帳「我已回家開煮」

Dyson兒童玩具超擬真！好市多上架 售價曝光急勸退：買不起

賓士AMG我開大的！好市多開賣「賓士 AMG G63」1萬有找

相關新聞

匯市今封關 台幣虎年貶值8.36%創25年最大跌幅

金虎拜拜、旺兔來！虎年匯市今（19）日封關，台幣兌美元以30.368元、貶3.5分封關，年前交投清淡，成交金額4.14億...

反對升息半碼鷹派理事砲轟：央行至今未擺脫長期低利陷阱

中央銀行去年第四季宣布再升息半碼，今（19）日公布第四季理監事會議事錄摘要，包括央行副總裁陳南光、央行理事陳旭昇及李怡庭...

北富銀確定發行好市多聯名卡 2月1日正式上市

在好市多（Costco)確定與國泰世華銀不續約後，如今確定由北富銀拿下發行權，預計新年過後、2月1日正式上市。

通膨預期仍高 央行鷹派理事主張升息1碼

中央銀行理監事會去年12月決議升息半碼，今天出爐的會議記錄內容顯示，央行內部鷹派崛起，部分理事主張積極抑制通膨，升息1碼...

北富銀搶下好市多聯名卡發卡權 2月1日正式上市

市場盛傳台北富邦銀行擠下國泰世華銀行、搶下好市多（Costco）聯名卡發卡權，北富銀先前從未評論市場傳聞，不過今天發布採...

泰山獨董陳敏薰3月要開股臨會 龍邦按讚稱其善盡職責

泰山經營權大戰進入白熱化階段，傳出3月中旬將舉行股東臨時會改選董事，且還傳出公司派獨董陳敏薰倒戈龍邦，經營權面臨易主。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。