快訊

蘇貞昌親向蔡總統請辭？ 官員透露今行政院會離情依依

匯市今封關 台幣虎年貶值8.36%創25年最大跌幅

6車追撞1車翻覆畫面曝光 國1汐五高架回堵8公里

代理三年 南山人壽總經理范文偉扶正

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

南山人壽今公告，接獲金管會通知，核准南山人壽總經理范文偉，正式結束了范文偉從2020年3月來、近三年的代理總經理，真除為台灣第三大壽險公司總經理。

南山是在2022年9月29日董事會通過，將原「代理總經理」暨業務通路資源副總范文偉為總經理，但需送金管會審議核准後生效。歷經三個月審議，金管會在兔年前、核准范文偉人事案。

范文偉是1994年加入南山人壽，從分公司主管、地區業務主管等作起，對南山人壽的業務體系非常了解，2020年南山人壽3月前一任總經理許妙靜申請退休獲准，南山人壽董事會即通過由范文偉接任，並經金管會面試。

但金管會僅先同意范文偉以「代理」總經理方式，率領南山人壽團隊因應當時境界資訊系統及相關業務員爭議問題，結果一代理就接近三年，在兔年前接獲金管會同意成為南山人壽總經理。

南山人壽 金管會 壽險公司

延伸閱讀

股東會設電子投票擴及興櫃 今年起全面上路

股東會提供電子投票 今年起擴及全體興櫃公司

跟富豪戶去投資！2022年抱現金、債券 反砍保單、基金

財富管理2.0「續牌戰」鑼鼓響 3大銀行去留關鍵出爐

相關新聞

全台首例宮廟香油錢變綠色存款 台南銀行員：謝謝天公給我業績

過年很多人會到廟裡拜拜，現在連香油錢都能幫助發綠電。已有宮廟參與綠色存款，銀行承諾把錢投入再生能源相關放款。第一個做成宮廟業績的小銀行凱基，是如何說服廟公？

泰山獨董陳敏薰3月要開股臨會 龍邦按讚稱其善盡職責

泰山經營權大戰進入白熱化階段，傳出3月中旬將舉行股東臨時會改選董事，且還傳出公司派獨董陳敏薰倒戈龍邦，經營權面臨易主。

北富銀搶下好市多聯名卡發卡權 2月1日正式上市

市場盛傳台北富邦銀行擠下國泰世華銀行、搶下好市多（Costco）聯名卡發卡權，北富銀先前從未評論市場傳聞，不過今天發布採...

匯市今封關 台幣虎年貶值8.36%創25年最大跌幅

金虎拜拜、旺兔來！虎年匯市今（19）日封關，台幣兌美元以30.368元、貶3.5分封關，年前交投清淡，成交金額4.14億...

對妳的愛跟黑卡一樣無上限！網友熱議「頂級信用卡」才有的尊爵禮遇TOP10

韓劇 《社內相親》中經典台詞「妳知道我對妳的愛和這張卡有什麼共通之處嗎？就是都沒有限度，毫無設限」，男主角安孝燮以炫富男身分拿黑卡講出這段土味情話，讓人覺得霸氣十足！

陳敏薰、杜英達決議召集泰山股臨會 龍邦說話了

針對泰山公司（1218）審計委員會陳敏薰獨董及杜英達獨董，通過於3月16日召集股東臨時會以全面改選董事之議案。龍邦（25...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。