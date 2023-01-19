代理三年 南山人壽總經理范文偉扶正

南山人壽今公告，接獲金管會通知，核准南山人壽總經理范文偉，正式結束了范文偉從2020年3月來、近三年的代理總經理，真除為台灣第三大壽險公司總經理。

南山是在2022年9月29日董事會通過，將原「代理總經理」暨業務通路資源副總范文偉為總經理，但需送金管會審議核准後生效。歷經三個月審議，金管會在兔年前、核准范文偉人事案。

范文偉是1994年加入南山人壽，從分公司主管、地區業務主管等作起，對南山人壽的業務體系非常了解，2020年南山人壽3月前一任總經理許妙靜申請退休獲准，南山人壽董事會即通過由范文偉接任，並經金管會面試。

但金管會僅先同意范文偉以「代理」總經理方式，率領南山人壽團隊因應當時境界資訊系統及相關業務員爭議問題，結果一代理就接近三年，在兔年前接獲金管會同意成為南山人壽總經理。