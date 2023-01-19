台幣小貶3.5分以30.368元封關 虎年摔逾8%、創25年最大

韓劇 《社內相親》中經典台詞「妳知道我對妳的愛和這張卡有什麼共通之處嗎？就是都沒有限度，毫無設限」，男主角安孝燮以炫富男身分拿黑卡講出這段土味情話，讓人覺得霸氣十足！

2023-01-19 13:05