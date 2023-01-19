台幣小貶3.5分以30.368元封關 虎年摔逾8%、創25年最大
虎年匯市今(19)日封關，新台幣以30.368元兌1美元、小貶3.5分封關，因台股已先提早兩天封關，匯市交投清淡，台北外匯市場成交量僅4.14億美元。
回顧金虎年匯率走勢（即2022年2月7日至2023年1月19日），受美國聯準會強力升息衝擊，使台幣兌美元從年初的「2」字頭，一路重貶，最低貶破30元到32.319元的低點。
金虎年全年累計貶值2.54元，累計貶值幅度達8.36%，創1998年牛年匯市封關重貶19.08%後、25年來最大跌幅。
新台幣匯率虎頭蛇尾，兔年則可望先蹲後跳。
匯銀人士指出，美國聯準會可望在2023年下半年停止升息，且經濟成長與就業市場表現均不如預期，資金將湧向具有投資機會的亞洲新興市場，屆時，新台幣匯率走勢將轉為強勢，不排除匯價有重返「2」字頭的機會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言