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匯市今封關 台幣虎年貶值8.36%創25年最大跌幅

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台幣小貶3.5分以30.368元封關 虎年摔逾8%、創25年最大

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

虎年匯市今(19)日封關，新台幣以30.368元兌1美元、小貶3.5分封關，因台股已先提早兩天封關，匯市交投清淡，台北外匯市場成交量僅4.14億美元。

回顧金虎年匯率走勢（即2022年2月7日至2023年1月19日），受美國聯準會強力升息衝擊，使台幣兌美元從年初的「2」字頭，一路重貶，最低貶破30元到32.319元的低點。

金虎年全年累計貶值2.54元，累計貶值幅度達8.36%，創1998年牛年匯市封關重貶19.08%後、25年來最大跌幅。

台幣匯率虎頭蛇尾，兔年則可望先蹲後跳。

匯銀人士指出，美國聯準會可望在2023年下半年停止升息，且經濟成長與就業市場表現均不如預期，資金將湧向具有投資機會的亞洲新興市場，屆時，新台幣匯率走勢將轉為強勢，不排除匯價有重返「2」字頭的機會。

新台幣 美國聯準會 台幣匯率

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