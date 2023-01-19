泰山獨董陳敏薰3月要開股臨會 龍邦按讚稱其善盡職責

泰山經營權大戰進入白熱化階段，傳出3月中旬將舉行股東臨時會改選董事，且還傳出公司派獨董陳敏薰倒戈龍邦，經營權面臨易主。

對此，龍邦國際表示，本月17日泰山公司審計委員會獨董陳敏薰及杜英達，通過於3月16日召集股東臨時會，並全面改選董事之議案，龍邦作為泰山最大股東，樂見兩位獨董依法善盡職責，全面改選以振衰起敞，讓泰山得以回歸專業經理人經營，重回正軌遵循公司治理。

日前證交所罕見開罰，對於泰山違反內部控制制度及重大訊息申報規定，處以200萬元違約金，創下證交所對上市公司罰款的最高紀錄。龍邦當時即表示，證交所的明察秋毫，乃泰山經營團隊違法亂紀之鐵證。

龍邦除日前已向商業法院提起確認處分全家公司股票的董事會決議無效之訴，同時呼籲泰山的獨董能善體證交所處分之旨，積極依法行使監督職權，盡快召開股臨會，全面改選適任董事，回歸治理正途；陳敏薰及杜英達在泰山公司亂象叢生面臨危機之際為所應為，善盡獨立董事職責，實值讚同。

龍邦強調，龍邦所作所為，恪遵法律、情理兼顧、明辨是非、唾棄抹黑，更不屑於耗費司法資源於無稽之濫訴。龍邦與泰山五萬名股東休戚與共，將持續積極協助泰山公司去蕪存菁，健全公司體質與治理，期望泰山公司股東臨時後脫胎換骨、一展新貌。