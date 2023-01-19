對妳的愛跟黑卡一樣無上限！網友熱議「頂級信用卡」才有的尊爵禮遇TOP10

想擁有它！

韓劇 《社內相親》中經典台詞「妳知道我對妳的愛和這張卡有什麼共通之處嗎？就是都沒有限度，毫無設限」，男主角安孝燮以炫富男身分拿黑卡講出這段土味情話，讓人覺得霸氣十足！

在網路上常聽到黑卡、世界卡、無限卡等名詞，這些基本上都是「頂級信用卡」，能申辦頂級卡的人，刷卡力都相當驚人，據悉平均每月可刷300萬~400萬左右，讓各發卡銀行都不敢忽視。

雖然頂級卡比起一般信用卡來說，申辦資格、免年費的門檻都會比較高，加上回饋也不比一般信用卡好，但具備許多專屬的卡友權益，對許多人來說是「尊榮身分」的象徵，今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，找出10大網友熱議頂級卡才有的尊爵禮遇，快來看看上榜的福利，是不是也是你的最愛！

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1. 飯店住宿及餐廳優惠

頂級信用卡在飯店住宿及餐廳優惠上備受關注，是吸引民眾申辦頂級卡的重要關鍵，尤其像這張由聶永真操刀設計的TAIPEI 101聯名卡，用戶不僅能在台北101館內最高享3%回饋無上限，在特定餐廳、美食街還能享9折~95折優惠，更是和聯合報500盤合作，不限在台北101館內，都能享有500盤入圍餐廳專屬訂位禮遇（每日限量）。

其中愛用頂級卡享受餐廳美食優惠的網友就分析：「辦小白用來住飯店跟吃飯店自助餐，尤其帶小孩去住非常划算」、「國泰世界卡福利給的很大方，很多餐廳都5折起」、「101無限卡不錯」、「針對百貨本身的優惠才是重點」、「美運中南部的餐廳真的太少了」。

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image source：台北101提供

2. 消費現金回饋

與強打現金回饋的信用卡相比，頂級卡的現金回饋確實偏弱，不過在挑選該申辦哪張頂級卡時，多數民眾仍會考量現金回饋好不好這點，這樣就不用為了累積紅利、哩程點數煩惱，還能享受到頂級卡帶來的尊榮服務。

覺得頂級卡在現金回饋上表現不錯的網友分享：「櫃買無限卡，現金回饋+紅利」、「玉山only，年刷三百，回饋五趴」、「永豐財富無限卡給的福利還有回饋都不錯」、「昇恆昌現金回饋國內1%、國外／航空／旅行社2.2%」。

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3. 保費優惠

保費動輒好幾萬，通常以年繳最為優惠，但相對來說負擔也大，因此刷信用卡繳，不僅能享受分期付款的好處，有些信用卡分期還能享其他回饋、分期零利率等優惠，像頂級卡玉山世界卡，若刷壽險保費，就有1.3%現金回饋。

愛用頂級卡刷保費的網友表示：「匯豐銀行旅人無限卡刷保費有哩程回饋」、「玉山世界卡拿來繳南山保費，還可以免年費」、「新光無限卡，20萬含保險報稅可免年費」、「每年最大筆的消費感覺就是繳保費，不能分期或沒有回饋，真的感覺有點差」。

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4. 機場接送／貴賓室／停車

雖然說一般信用卡就有提供機場相關服務，不過頂級卡規格更甚，除了會提供機場接送外，像是機場停車、免費使用機場貴賓室等，都能讓客戶在漫長的候機時間中舒服地享受，不必擔憂搶不到車位、坐在人擠人的大廳裡等。

網友認為這項服務就是辦頂級卡的意義：「彰化世界／無限卡，花東、南投可接至桃機」、「富邦尊御每年六次免費機場接送我覺得蠻好用的」、「真的推長榮極致無限卡機場接送，使用門檻不像其他家限制那麼多」、「推美卡大白，會送PP貴賓室跟一堆會籍」。

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5. 紅利點數

紅利點數可用來抵帳單金額、換商品、電影券等，每家銀行提供的權益皆不同，以台北101無限卡來說，該卡就是台北101的會員卡，每筆消費都可以累積點數，尤其台北101的點數是全台唯一可以買精品的點數，對熱愛買精品的消費者來說，絕對是必辦的頂級卡。

認為紅利點數回饋不無小補：「我刷玉山回饋率還是保持在5%」、「永豐財富無限卡給的福利還有回饋都不錯」、「最近拿了一張首年免年費的國泰世華世界卡，可以用73點換星巴克抹茶那堤大杯，還不錯」。

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6. 旅遊平安險

旅遊平安險泛指旅遊途中發生意外傷害、事故、失能等相關醫療保障，通常使用信用卡購買交通工具票券，都會有附贈的旅平險，其保額與信用卡等級成正比，等級越高保額越高，因此，有些人甚至會專門辦頂級卡來刷交通工具，等於多一分保障。

有感刷卡就多一分保障的網友分享：「頂級卡高額旅平險也受到重視安全保障的人重視」、「因為普悠瑪事件後，才意識到旅平險的重要」、「頂級卡一般都有5千萬的保險額度，信用卡旅平險就大大突出實用性」、「好的頂級卡有旅平險5千萬+全程意外1千萬」。

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7. 哩程回饋

信用卡消費會給予現金回饋或累積紅利點數回饋等，對於常出國的用戶來說，將消費回饋改成哩程累積，不僅有機會能換到免費機票，還能升等商務艙或頭等艙、兌換指定飯店住宿等，尤其頂級卡的回饋率和禮遇更優，是許多頂級卡用戶相當在意的權益。

常出國的網友分析：「匯豐旅人無限卡無腦刷比較快」、「我目前累積哩程的卡，華航鼎尊無限卡當主力卡」、「覺得哩程可以換很多東西，感覺很方便」、「如果年消費穩定120萬，選Amex長白，每年送兩趟升等」、「長榮極致必辦，如果用買里程數的概念去思考」。

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8. 生日禮

許多銀行都會在客戶生日時，送上專屬生日禮以表心意，其中頂級卡的生日禮也相當有誠意（不是每一張頂級卡都有），像是送專櫃品牌禮品、回饋加碼或提供購物金等，以台北101無限卡為例，只要在生日3個月累積刷卡消費滿6千元以上，即可獲得獨享的生日禮讚招待。

期待收到生日禮的網友表示：「每年小期待信用卡生日禮」、「美國運通生日送一堆有的沒的」、「玉山世界卡有分萬事達的禮物和玉山自己的，都是頂級品牌」、「每年我都會收到至少6份禮物，拿去送給女生朋友，大家都很開心」、「有收過美運的，換過餅乾覺得還不錯」。

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9. 秘書服務

頂級卡最棒的卡友權益之一就是「秘書服務」！卡友可透過專屬電話、郵件請專屬秘書協助預訂餐飲、住宿、航班、租車、門票等需求，有些秘書服務還會協助規劃旅遊，另外，也提供卡片遺失或被竊，需緊急找替代卡片或預借現金等服務，讓你有如霸道總裁、富家千金般，隨時有秘書替你服務。



用過秘書服務的都說讚：「個人經驗Visa秘書效率挺高的，電話中就把要預訂的事情處理好了」、「他們就只是在能力範圍，盡可能協助你，讓你有機會成功消費」、「 據我用好幾年經驗，整體滿意度Visa>Master」、「最近請秘書找餐廳推薦的心得還不錯」、「匯豐白金秘書也不錯，很親切而且有幫我訂好餐廳」。

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10. 市區停車優惠

平常上班、出遊，許多民眾除了搭乘大眾交通運輸工具外，也會自行開車，只是台灣許多區域停車場都一位難求，費用相對不便宜。頂級卡被討論的權益之一就是只要達到指定門檻，即能享有「免費停車」的服務。但台北101無限卡的卡友則不需要消費，就能天天享館內停車最高4小時免費，被開車族稱為神卡。

開車族紛紛表示：「停車都要頂級卡」、「台中銀世界(卡)好養，可停5次兩小時／月」、「元大無限卡每天都可以停三小時」、「我是為了停車留台新世界卡」、「亞洲無限卡市區停車真的好用」、「停車的部分，101鼎極無限卡過卡4小時免費」、「會開車去信義區就101無限卡」、「有在用信用卡福利例如出國和市區停車，可以辦張頂卡如昇無或中信101鼎極無限卡」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年01月15日至2023年01月14日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『頂級卡權益』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之相關趨勢討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統