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春節連假元大金控集團服務不打烊 提供多元理財方案

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
春節連假服務不打烊，元大金控集團提供多元理財方案，陪伴民眾安心過好年。元大金控/提供
春節連假服務不打烊，元大金控集團提供多元理財方案，陪伴民眾安心過好年。元大金控/提供

春節連假服務不打烊，元大金控集團提供多元理財方案，陪伴民眾安心過好年；元大證券、元大期貨讓投資人在過年期間下單，搶賺海外紅包；元大銀行特別企劃「鑽金旅遊祭」活動，年假出國遊玩，刷卡最高享4%回饋無上限；元大人壽推出保戶農曆年前給付生存保險金等服務；元大投信24小時提供投資人理財訊息，可隨時檢視基金、ETF及即時國際行情。

農曆年假期間台股休市，全球多數金融市場仍持續交易，元大證券「投資先生APP」提供Nasdaq美股即時報價以及日股即時報價服務，投資人只要透過元大證券開立台幣或外幣的複委託帳戶，就能經由交易員下單買賣股票，也能在數位平台「投資先生APP」進行國際股市交易，輕鬆上手投資海外市場賺紅包，實現「在地生活、全球理財」願景。

元大期貨春節不打烊，自1月18日至1月27日舉行「金兔迎春開新運」行銷活動，客戶交易國外期貨及槓桿CFD抽兔年10公克金條，交易達指定門檻可獲得iPhone 14 Pro或技嘉43型 4K電競螢幕。此外也祭出新春開戶好禮，1月底前新戶及靜止戶完成期貨交易一口，即獲得200元超商禮券及元大期顧智能策略簡訊推播優惠券；元大期貨也編製春節外期商品手冊，在官網春節活動網頁，初一到初五天天有春節特別節目，同步分享獨家交易心法、國際趨勢展望，陪伴投資人春節期間參與全球市場。

隨著國境解封，許多民眾規劃年假期間出國旅遊，元大銀行推出「鑽金旅遊祭」活動，海外刷卡不限國家享最高享4%回饋無上限，讓卡友感受元大鑽金卡強勢回饋的滿滿誠意；過年期間，添購年貨不可少，無現金交易幫助民眾採買更便利，「鑽金行動銀行」串接7大行動支付(台灣Pay、一卡通MONEY、icash Pay、全盈+PAY、悠遊付、歐付寶、全支付)；「鑽金商務網」陪伴企業客戶全時運行，一年365天，天天都可以是撥薪日。

有鑑於民眾在年節期間有較多資金需求、假期結束後有學費支出，元大人壽提早給付原本於過年期間應付之生存保險金、滿期保險金等，同時提醒保戶可運用保單借款紓解荷包壓力；連假期間，元大人壽要成為保戶最堅實的後盾，任何保險問題皆有專人接聽，服務時間為每日上午9點至晚間10點，陪保戶安心過好年。

元大投信建議投資人在年節期間可檢視資產配置，元大基金先生APP、元大投信LINE官方帳號24小時提供理財訊息，讓投資人可隨時檢視基金、ETF及即時國際行情，1月底前新加入元大投信LINE官方帳號，有機會抽中100點LINE Points，3月底前，首次成功綁定元大投信LINE官方帳號個人化服務，再加碼送LINE Points 25點。元大投信指出，作為首家「電子支付帳戶買基金」的投信業者，除了0050、0056連結基金外，也將陸續有更多基金選項，投資人可透過1,000元起的小額投資參與2023年行情。

元大投信 iPhone 14 Pro

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