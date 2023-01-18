資本水準面臨壓力 新安東京海上續列信用觀察負向名單

中華信評今日出具報告表示，新安東京海上恐難以將資本強度維持在普通等級。 受防疫險保單理賠金額持續攀升影響，在缺乏足夠且及時現金增資的情況下，該公司業已轉弱的資本水準恐隨著國內疫情持續發展而面臨進一步壓力。

中華信評於2022年9月5日，將新安東京海上為「twAA」的長期發行體信用評等（台灣國家等級信用評等）與財務實力評等置入「信用觀察負向」名單，並維持至今。

中華信評分析師謝雅媖表示，在既有防疫險保單到期之前，新安東京海上資本水準仍極易受到疫情持續性與嚴重性的影響，不過該公司已於2022年第四季獲得新台幣199.9億元的現金增資，並宣布另一筆新台幣80億元的增資計劃將於 2023年3月下旬完成。

該公司的既有防疫險保單可望在2023年2月中旬期滿，屆時保單理賠金額飆升的風險應可降低。中華信評亦認為，未來數月新安東京海上的兩大股東集團將及 時對其進行現金增資，以將該公司資本恢復至國內主管機關要求的水準，並為該公司提供部分緩衝空間，驟增的防疫險理賠案件可能會對新安東京海上的流動性產生影響。

中華信評認為，若缺乏有效且及時的財務規劃，新安東京海上將不太可能維持其營運所需的充裕流動性緩衝空間。不過，中華信評認為，該公司將在重建資本的過程中維持充足的流動性，以支應其保單理賠給付。中華信評持續評估認為，新安東京海上為日本東京海上集團中具策略重要性的子公司，反映新安東京海上在該集團的大中華策略中所扮演的重要角色，以及該公司在亞太區獲利中顯著的貢獻度。

在中華信評對新安東京海上的近期資本重建計畫（包括金額與時間表），以及未來二至三個月的防疫險保單理賠損失情況取得完整資訊後，將會解除該公司評等的信用觀察狀態。

若新安東京海上能夠在未來1至2年內，藉由資本重建計畫維持其財務實力並保有允當的流動性，則中華信評應可確認該公司的評等上調。