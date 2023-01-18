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元大人壽防金融詐騙宣導 守護全台樂齡長輩

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
元大人壽「樂齡守護列車」前進「臺北市 ... 照顧中心」，推廣高齡者防詐騙宣導。元大人壽提供。
元大人壽「樂齡守護列車」前進「臺北市 ... 照顧中心」，推廣高齡者防詐騙宣導。元大人壽提供。

元大人壽積極落實公平待客原則，推動普惠金融，持續關注高齡長者的權益與服務，今(2023)年「樂齡守護列車」已於本月17日啟動，首場活動於「臺北市萬華龍山老人服務暨日間照顧中心」舉辦，元大人壽志工們陪伴40位長者，現場教導如何辨識金融詐騙及防範之道，並發送「元大九笈防詐騙手冊」，讓長輩們可隨時翻閱並帶在身上，以時刻提醒勿陷入被詐騙情境。

「樂齡守護列車」於2022年首航，元大人壽志工們足跡走入台北市、新北市、桃園市及台中市，關懷對象從樂齡里民，進而拓展至日照中心的長輩們，透過元大志工講師生動有趣的解說防詐騙課程，獲得現場長輩們的熱情互動及好評。長者對陪伴與互動的期盼，為完成這份期盼，元大志工用一年的時間，造訪4個縣市，10個地點，關懷逾200位長者，過程中深受長輩感動。

2023年「樂齡守護列車」首站為「臺北市萬華龍山老人服務暨日間照顧中心」，在農曆春節前，元大志工不畏低溫，一早以暖身操展開與長輩們的互動，藉由彩色疊疊樂教具帶領長輩認識、避免風險，再輔以「元大九笈防詐騙手冊」，讓長輩對於金融詐騙的手法可以一目瞭然。

中心社工表示：「元大人壽防詐騙手冊製作精美，字體很大，並以情境圖文的方式呈現，很適合老人家閱讀，而且體積輕薄可以帶在身上方便閱讀，還可以送給需要的朋友，很實用。」今年元大人壽樂齡守護列車將前進更多縣市與地區，提供更多高齡長者相關資訊，以求降低高齡金融詐騙之風險，發揮保險業的企業社會責任。

元大人壽針對高齡及身心障礙者提供客服優先派線服務、高齡理賠快速通關機制、金融友善無障礙網頁、AI智能客服等，持續精進對高齡及身心障礙者的服務措施；在關懷行動上更於2022年啟動「銀髮微笑 有愛無礙」與社福機構攜手合作關懷高齡及身障者，「樂齡守護列車」前進里民中心與日照機構進行高齡者金融防詐騙宣導。

元大人壽 詐騙 志工

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