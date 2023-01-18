小額終老險放寬保額至90萬元、每人最多買4張 5月1日開始實施

說到小額終老險，相信大家應該都很熟悉了！小額終老險自106年2月推出以來，由於其保單的保費便宜、免體檢等低投保門檻，廣受民眾喜愛，甚至已成為高齡長者欲投保保險時的熱門選擇之一。

小額終老險低保額、低保費 普及高齡者基本保險保障

為提高國人保險保障額度，以因應我國人口高齡化趨勢，金管會再次放寬小額終老險投保金額和投保件數限制，其中傳統型終身人壽保險主契約保額上限由新台幣70萬元提高至90萬元、有效契約件數由原來的3件放寬為4件，自今（112）年5月1日起開始實施。

有關小額終老險開辦原因，金管會指出，小額終老險是為普及高齡者基本保險保障而推動的保險商品，具有低保額、低保費的特性，鑒於高齡者因為年齡和身體狀況因素，可能面臨較高保費進而影響投保意願，為使高齡者可以透過保險制度移轉風險，並享有較便宜的保費，於是有了小額終老險的推行。

自小額終老險推行以來，目前商品種類包含傳統型終身壽險主約，除了提供被保險人身故或是完全失能時的保障、保障期間為終身外，同時額外附加1年期傷害保險附約，增加因為意外傷害事故所致死亡或是失能的保障。

據金管會統計，截至去（111）年底止，共有16家壽險公司開辦小額終老險、新契約保費收入55.12億元，相較於前（110）年的35.66億元、成長了54.6％；另外，有效契約件數超過88.8萬件，相較前年的68.2萬件、成長了30％。其中，值得注意的是，被保險人投保年齡達55歲以上的保件達4成以上，顯見對於普及高齡者的基本保險保障，成效日益彰顯。

據了解，此次已是第3次放寬投保金額和投保件數限制，之前金管會陸續於108年和110年兩度修正上限規範，將傳統型終身人壽保險主契約保額上限由最原始的30萬元逐步提高至50萬元和70萬元，今年再提高至90萬元，持續擴大小額終老險防護保護傘。